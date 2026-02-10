Il rally della borsa di Tokyo e la sfida dei mercati asiatici al dollaro

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



L'indice S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno chiuso la sessione precedente in territorio positivo, sostenuti dal comparto tecnologico. Gli investimenti in AI continuano a essere il motore principale della crescita, poiché le grandi aziende preferiscono aumentare i budget destinati all'innovazione piuttosto che tagliarli. Questo dinamismo favorisce l'attività economica globale, specialmente nei mercati emergenti che rappresentano l'anello fondamentale della catena di fornitura tecnologica. L'attenzione degli operatori si sposta ora sui dati macroeconomici previsti per questa settimana a Wall Street. Esiste la possibilità che la crescita dei posti di lavoro subisca un rallentamento nei prossimi mesi: le nuove politiche sull'immigrazione e l'efficienza portata dagli strumenti di AI potrebbero frenare l'espansione della forza lavoro pur aumentando la produttività. Nel frattempo, il biglietto verde attraversa una fase di debolezza. Il dollaro ha perso terreno contro lo yen e lo yuan, scivolando verso i minimi mensili dopo alcune indiscrezioni riguardanti le strategie finanziarie di Pechino.

Questa stabilità arriva nonostante la decisione di FTSE Russell di posticipare la revisione del proprio indice e i precedenti avvertimenti di MSCI sulla trasparenza dei dati nel paese. Il settore delle materie prime e delle valute digitali riflette invece un clima di attesa e cautela, come emerge chiaramente dai valori registrati nelle ultime ore:

- Brent scambiato a 68,81 dollari al barile;

- Oro in flessione a 5.030,02 dollari l'oncia;

- Argento in calo del 2% a quota 81,74 dollari;

- Bitcoin scambiato a 69.337,26 dollari;

- Ether in contrazione a 2.060,76 dollari. La giornata odierna conferma quanto la borsa di Tokyo sia centrale nel definire il sentiment dei mercati asiatici, in un momento in cui le dinamiche tra USA e Cina ridefiniscono gli equilibri del commercio globale. Gli investitori monitorano con attenzione il rendimento Treasury USA, consapevoli che ogni segnale di rallentamento dell'inflazione potrebbe cambiare radicalmente le strategie della banca centrale americana nei prossimi mesi.



