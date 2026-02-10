Il mercato della DRAM si prepara a un’impennata del 95% nel primo trimestre 2026

Il mercato della memoria sta vivendo un momento di tensione: i prezzi spot in calo hanno innescato timori, ma gli esperti segnalano segnali opposti.

Le azioni dei colossi sudcoreani della memoria hanno subito una forte pressione lunedì, spinta da aspettative di stretta della liquidità internazionale e dal primo ribasso dei prezzi spot DRAM da mesi. L’effetto emotivo ha colpito anche il segmento A‑share cinese, dove gli investitori hanno reagito al timore che “i prezzi spot in calo indichino il picco del ciclo”.

Un rapporto pubblicato il 2 febbraio da Goldman Sachs ribalta completamente questa visione. L’analisi sostiene che, nonostante la volatilità dei prezzi spot, i contratti DRAM non hanno registrato diminuzioni ma stanno per una revisione al rialzo ancora più marcata.


Previsioni prezzi DRAM 2026 mostrano un aumento trimestrale previsto tra il 90 % e il 95 % per il primo trimestre 2026, ben oltre le stime di mercato e le precedenti previsioni di Goldman Sachs. La divergenza tra spot e futures è evidente: il mercato spot, pur apparendo costoso, registra scarse transazioni, mentre il mercato dei contratti, vero driver dei profitti aziendali, mantiene una traiettoria ascendente.

Goldman Sachs mantiene il rating “Buy” su Samsung e SK Hynix, evidenziando che le notizie negative hanno causato una “misstep” del mercato nei confronti dei chip di memoria.

TrendForce conferma la spinta al rialzo, soprattutto nei segmenti PC e server, dove le scorte ristrette amplificano i premi di prezzo.

- DRAM tradizionale: +90‑95 % Q1 2026 rispetto al trimestre precedente;

- NAND mobile (eMMC/UFS): +55‑65 % nello stesso periodo;

- PC DRAM: +105‑110 % Q1 2026, con previsione di +20‑25 % per Q2;

- Server DRAM: +88‑93 % Q1 2026, leggermente sopra le stime di Goldman;

- LPDDR5X mobile: +88‑93 % Q1 2026, a causa di una stretta capacità dovuta alla forte domanda AI.


Nel segmento PC, i moduli DDR4 8 GB hanno toccato 85 USD a gennaio, con un incremento mensile dell’83 %, mentre i DDR5 8 GB sono arrivati a 75 USD, +90 % rispetto al mese precedente. Le contrattazioni tardive e le scorte limitate suggeriscono ulteriori rialzi entro la fine del trimestre.

Il mercato server registra una domanda che supera l’offerta, nonostante alcuni produttori abbiano ridistribuito capacità da PC e smartphone verso i data center. Le richieste di cloud provider nordamericani e cinesi mantengono il potere contrattuale dei fornitori. Il premium DDR5 su DDR4 è diminuito al 9 % per i moduli da 64 GB, indicando una convergenza di costi.

Nel settore mobile, la pressione è ancora più evidente: la crescita della domanda di storage AI e di SSD aziendali ha ridotto la capacità disponibile per smartphone e PC, spingendo i prezzi verso l’alto.

Valutazioni e target di prezzo rimangono ottimistiche. Per Samsung, Goldman applica un modello EV/EBITDA 2026 e fissa un target di 205 000 KRW, con rischi legati a un eventuale eccesso di offerta di memoria o a un calo dei margini smartphone.


Per SK Hynix, il target a 12 mesi è 1 200 000 KRW, includendo un “premio AI” del 30 % rispetto a Samsung, basato sulla crescita dell’Higher Bandwidth Memory (HBM). Il rapporto prezzo‑libro (P/B) previsto è 2,8×, livello raggiunto durante il picco del ciclo di prezzi 2009‑2010.

In sintesi, le fluttuazioni a breve termine dei prezzi spot hanno alimentato il panico, ma i dati di Goldman Sachs e TrendForce indicano che il ciclo dei prezzi contrattuali della memoria è al centro della più vigorosa risalita degli ultimi anni. Le preoccupazioni su un “picco del ciclo” sembrano più un errore di lettura che una realtà di mercato.


