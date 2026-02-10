Il mercato della DRAM si prepara a un’impennata del 95% nel primo trimestre 2026

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->





Previsioni prezzi DRAM 2026 mostrano un aumento trimestrale previsto tra il 90 % e il 95 % per il primo trimestre 2026, ben oltre le stime di mercato e le precedenti previsioni di Goldman Sachs. La divergenza tra spot e futures è evidente: il mercato spot, pur apparendo costoso, registra scarse transazioni, mentre il mercato dei contratti, vero driver dei profitti aziendali, mantiene una traiettoria ascendente.

Goldman Sachs mantiene il rating “Buy” su Samsung e SK Hynix, evidenziando che le notizie negative hanno causato una “misstep” del mercato nei confronti dei chip di memoria.

TrendForce conferma la spinta al rialzo, soprattutto nei segmenti PC e server, dove le scorte ristrette amplificano i premi di prezzo.

- DRAM tradizionale: +90‑95 % Q1 2026 rispetto al trimestre precedente;

- NAND mobile (eMMC/UFS): +55‑65 % nello stesso periodo;

- PC DRAM: +105‑110 % Q1 2026, con previsione di +20‑25 % per Q2;

- Server DRAM: +88‑93 % Q1 2026, leggermente sopra le stime di Goldman;

- LPDDR5X mobile: +88‑93 % Q1 2026, a causa di una stretta capacità dovuta alla forte domanda AI.

Nel segmento PC, i moduli DDR4 8 GB hanno toccato 85 USD a gennaio, con un incremento mensile dell’83 %, mentre i DDR5 8 GB sono arrivati a 75 USD, +90 % rispetto al mese precedente. Le contrattazioni tardive e le scorte limitate suggeriscono ulteriori rialzi entro la fine del trimestre.

Il mercato server registra una domanda che supera l’offerta, nonostante alcuni produttori abbiano ridistribuito capacità da PC e smartphone verso i data center. Le richieste di cloud provider nordamericani e cinesi mantengono il potere contrattuale dei fornitori. Il premium DDR5 su DDR4 è diminuito al 9 % per i moduli da 64 GB, indicando una convergenza di costi.

Nel settore mobile, la pressione è ancora più evidente: la crescita della domanda di storage AI e di SSD aziendali ha ridotto la capacità disponibile per smartphone e PC, spingendo i prezzi verso l’alto.

Valutazioni e target di prezzo rimangono ottimistiche. Per Samsung, Goldman applica un modello EV/EBITDA 2026 e fissa un target di 205 000 KRW, con rischi legati a un eventuale eccesso di offerta di memoria o a un calo dei margini smartphone.



Per SK Hynix, il target a 12 mesi è 1 200 000 KRW, includendo un “premio AI” del 30 % rispetto a Samsung, basato sulla crescita dell’Higher Bandwidth Memory (HBM). Il rapporto prezzo‑libro (P/B) previsto è 2,8×, livello raggiunto durante il picco del ciclo di prezzi 2009‑2010.

In sintesi, le fluttuazioni a breve termine dei prezzi spot hanno alimentato il panico, ma i dati di Goldman Sachs e TrendForce indicano che il ciclo dei prezzi contrattuali della memoria è al centro della più vigorosa risalita degli ultimi anni. Le preoccupazioni su un “picco del ciclo” sembrano più un errore di lettura che una realtà di mercato.