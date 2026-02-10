Ferrari corre a velocità record ma il peso delle banche frena Piazza Affari

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->



La casa di Maranello ha presentato una guida strategica per il 2026 che suggerisce una crescita solida e duratura. Il CEO Benedetto Vigna ha sottolineato come l'accoglienza per il primo modello totalmente elettrico sia stata estremamente positiva, con le prenotazioni pronte a partire già dal prossimo mese. Questa performance ha creato un netto distacco rispetto al resto del mercato, alimentando l'ottimismo degli investitori sul futuro della mobilità di alta gamma.

Il clima è stato decisamente diverso per i titoli finanziari, che hanno sofferto a causa di alcune complessità legate alle operazioni straordinarie e alle prospettive di breve termine. L'andamento FTSE MIB è stato condizionato pesantemente dalle vendite che hanno colpito gli istituti di credito. In particolare:

- MPS ha registrato una flessione del 3,4% nonostante un utile per il 2025 in crescita del 39,2% su base annua;

- Mediobanca ha perso lo 0,4%, risentendo dell'impatto negativo di 34,2 milioni di euro derivante dall'integrazione con il gruppo senese avvenuta a settembre;

- UniCredit ha ceduto il 2,7% in una seduta di vendite diffuse sul comparto;

- Generali ha chiuso in calo dell'1,4% in attesa dei propri dati ufficiali;

- Telecom Italia è riuscita invece a muoversi in controtendenza segnando un timido +0,6%.

allowfullscreen <!-- Permette fullscreen se è un video/media --> style="display: block;"> <!-- Assicura che sia un blocco -->

L'attenzione del mercato resta ora focalizzata sui prossimi appuntamenti in calendario che coinvolgono i grandi player nazionali. Le prossime ore saranno determinanti per valutare la solidità del comparto e delle grandi utility, con la pubblicazione dei conti di Telecom Italia e della stessa Generali prevista per mercoledì. Gli investitori monitorano con attenzione ogni segnale per capire se il supporto attuale sarà in grado di reggere alle prossime ondate di dati societari. La narrativa di borsa si sposta dai successi individuali alla tenuta complessiva del sistema economico in un contesto europeo ancora incerto, dove le eccellenze industriali come Ferrari provano a bilanciare le incertezze del mondo creditizio. Questa dicotomia tra industria e finanza rappresenta il tema centrale per chi osserva Piazza Affari in questa fase di transizione economica.