Trump riaccende la guerra dei dazi: scatta l'allarme per acciaio e alluminio e Borse in calo

"Se loro ci fanno pagare, noi facciamo pagare loro", ha dichiarato Trump ai giornalisti. I principali fornitori di acciaio agli USA sono Brasile, Canada e Messico, seguiti da Corea del Sud e Vietnam. Il Canada, grazie alle sue risorse idroelettriche, è il primo esportatore di alluminio primario verso gli USA, coprendo il 79% delle importazioni nei primi 11 mesi del 2024. Durante il suo primo mandato, dal 2017, Trump aveva già imposto dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio, concedendo poi esenzioni ad alcuni partner commerciali. Il suo successore, Joe Biden, aveva negoziato accordi di quote esenti da dazio con Regno Unito, Giappone e UE. Ora, molti temono che questa nuova mossa di Trump possa danneggiare l'economia statunitense, aumentando i costi delle materie prime.

Il ministro dell'Innovazione canadese, Francois-Philippe Champagne, ha sottolineato come "l'acciaio e l'alluminio canadesi supportano industrie chiave negli USA, dalla difesa alla costruzione navale e all'auto", assicurando che il Canada continuerà a difendere i propri interessi. Anche l'Australia, un altro alleato strategico degli USA, ha espresso le sue preoccupazioni. In Corea del Sud, il ministero dell'Industria ha convocato i produttori di acciaio per discutere come minimizzare l'impatto dei dazi. Le azioni di Hyundai Steel hanno subito un calo. I produttori europei di acciaio rappresentano circa il 15% delle importazioni negli Stati Uniti. Di conseguenza, i titoli di ArcelorMittal e Voestalpine sono scivolati. Al contrario, i titoli dei produttori di acciaio e alluminio statunitensi hanno fatto un balzo in avanti.

Nucor, U.S. Steel e Cleveland-Cliffs sono aumentati sensibilmente, così come Century Aluminum e Alcoa. La Commissione Europea, da parte sua, ha dichiarato di non vedere alcuna giustificazione per l'imposizione di dazi sulle sue esportazioni e ha promesso di reagire per proteggere gli interessi delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori europei. Trump ha anche affermato che, sebbene il governo statunitense consentirà alla giapponese Nippon Steel di investire in U.S. Steel, non le permetterà di acquisire una partecipazione di maggioranza. "I dazi renderanno di nuovo U.S. Steel molto competitiva", ha dichiarato Trump. La capacità di utilizzo degli impianti siderurgici statunitensi aveva superato l'80% nel 2019, dopo i primi dazi di Trump, ma da allora è diminuita.

Trump ha promesso ulteriori dettagli sul suo piano di dazi reciproci.



Il presidente si è spesso lamentato del dazio del 10% dell'UE sulle importazioni di auto, superiore al 2,5% degli USA. Tuttavia, gli USA applicano un dazio del 25% sui pickup, una fonte di profitto per le case automobilistiche di Detroit. Secondo i dati dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, il tasso medio ponderato dei dazi statunitensi è di circa il 2,2%, inferiore a quello di altri paesi come India, Brasile e UE.