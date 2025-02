Trump agita i mercati finanziari con i dazi, ma la reazione è contenuta

Anche i future di Wall Street avevano iniziato la giornata in ribasso, ma si sono ripresi rapidamente, segnando un aumento di circa lo 0,3%. I future europei, per il momento, mantengono la calma. Forse i dazi stanno perdendo il loro effetto shock, o forse i mercati sospettano che si tratti solo di una tattica negoziale e che Trump farà rapidamente marcia indietro. Alcuni analisti ritengono che Trump sia molto sensibile alle oscillazioni di Wall Street e che cederà se i mercati dovessero crollare, una sorta di "Fed Put" in versione trumpiana. D'altra parte, i mercati dovrebbero prima crollare e l'attuale stabilità azionaria potrebbe incoraggiare Trump a essere ancora più audace. Il presidente ha anche rilasciato alcune dichiarazioni confuse sul mercato dei titoli del Tesoro, suggerendo che il debito degli USA non sia così elevato come si presume, perché una parte sarebbe "fraudolenta".

Queste affermazioni hanno destato qualche preoccupazione, dato che in passato Trump aveva ipotizzato di rinnegare il debito statunitense, in pratica dichiarando default. Una mossa del genere provocherebbe una catastrofe finanziaria globale, quindi gli analisti presumono che non la metterà mai in atto. Tuttavia, anche solo un accenno a un rischio del genere potrebbe scatenare il caos. Dopo che il presidente Trump ha annunciato l'intenzione di imporre nuovi dazi a molti paesi la prossima settimana, tutte queste questioni saranno sicuramente poste al presidente della FED, Powell, quando testimonierà davanti al Congresso martedì e mercoledì. Powell dovrà essere estremamente diplomatico nel rispondere, evitando di irritare la Casa Bianca. L'audizione di mercoledì seguirà la pubblicazione dei dati di gennaio sull'indice dei prezzi al consumo, consentendo una reazione in tempo reale da parte della FED.

Parallelamente, l'oro ha raggiunto un nuovo massimo storico, spinto dalle speculazioni su possibili dazi di Trump sul metallo prezioso, una mossa insolita. Le voci sui dazi hanno scatenato una corsa all'oro fisico a Londra, in Svizzera e in Asia, per spedirlo negli USA prima dell'imposizione di eventuali nuovi prelievi. Sembra che la domanda sia stata così forte che la Bank of England non è riuscita a tenere il passo, in parte a causa del suo metodo obsoleto di rilascio delle riserve auree, causando una forte crisi nel mercato. Tra gli eventi chiave che potrebbero influenzare i mercati ci sono:

1. Interventi del presidente della BCE Christine Lagarde.

2. Intervento del membro del consiglio esecutivo della BCE Isabel Schnabel.

3. Intervento del policymaker della BOE Catherine Mann.



4. Indagine sulla fiducia degli investitori Sentix dell'UE.

5. Aspettative di inflazione della NY Fed.