Tim: nuove alleanze e strategie per il futuro del colosso italiano

Il giorno seguente, il management presenterà il nuovo corso alla comunità finanziaria durante una conferenza stampa. Il titolo Telecom Italia è in rialzo in Borsa, toccando i massimi da quasi due anni, grazie anche alle voci di possibili operazioni straordinarie. Tra le ipotesi più accreditate, spicca un'alleanza tra Iliad e il fondo Cvc, finalizzata a una convergenza su Tim. L'obiettivo sarebbe ridurre il numero di operatori sul mercato italiano da quattro a tre, attenuando la forte concorrenza sui prezzi che incide negativamente sui ricavi e sugli investimenti delle società. Un'altra opzione sul tavolo è un'intesa con Poste Italiane, già presente nel settore mobile con quattro milioni di utenti. In entrambi gli scenari, resta da valutare la posizione di Vivendi, il principale azionista di Tim con il 23,75% del capitale.

Nel frattempo, proseguono le trattative per la vendita di Sparkle alla cordata composta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e d Retelit, e per il rimborso di circa 1 miliardo di euro dovuto dallo Stato per il canone concessorio del 1998. Per quanto riguarda i risultati finanziari del 2024, gli analisti prevedono una crescita dei ricavi del 2,9%, raggiungendo i 14,46 miliardi di euro, un miglioramento dell'EBITDA (margine operativo lordo) dell'8,4% a 4,34 miliardi di euro e una riduzione dell'indebitamento a 7,35 miliardi di euro. La partnership con Apple e le possibili operazioni di riassetto societario potrebbero portare a una riduzione degli operatori di telefonia mobile da quattro a tre, con l'obiettivo di stabilizzare i prezzi e incrementare i ricavi.