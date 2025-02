Parigi capitale dell'AI: cosa aspettarsi dal vertice mondiale

Questo vertice rappresenta per la Francia un'opportunità per affermare le proprie ambizioni nel campo dell'AI, con l'obiettivo dichiarato dal presidente Emmanuel Macron di trasformare Parigi nella capitale mondiale dell'intelligenza artificiale. Tra i partecipanti di rilievo, oltre a quelli già citati, si segnalano Sundar Pichai di Google, Dario Amodei, Ceo di Anthropic, Fei-Fei Li, considerata la "madrina dell'AI", Yann LeCun, uno dei "padri fondatori dell'AI", e Arthur Mensch, Ceo della francese Mistral AI. Non è ancora confermata la presenza di Liang Wenfeng, Ceo di DeepSeek. Al vertice prenderanno parte anche rappresentanti di aziende come Nvidia, Mozilla e IBM.

Sul fronte politico, sono attesi la commissaria europea per la sovranità tecnologica, Henna Virkkunen, e il primo ministro indiano, Narendra Modi. Si vocifera anche della possibile partecipazione di un alto funzionario cinese, il vice primo ministro Ding Xuexiang. A differenza dell'AI Safety Summit tenutosi nel Regno Unito, il vertice francese, ufficialmente denominato AI Action Summit, si concentrerà maggiormente sulle opportunità offerte dall'AI, come ad esempio nel campo della medicina o per semplificare la vita delle persone, piuttosto che sui rischi potenziali. I temi principali in agenda includono l'AI per il bene pubblico, la governance globale dell'AI, il futuro del lavoro e dell'innovazione, la cultura e la sostenibilità. Un focus particolare sarà dedicato alla tecnologia AI open source, sulla scia del successo di DeepSeek.

Un tema centrale sarà la regolamentazione, con l'entrata in vigore, il 2 febbraio, delle prime disposizioni della legge europea sull'AI, che prevede misure come il divieto di social scoring, di scraping di materiale da Internet o da telecamere a circuito chiuso per i database di riconoscimento facciale e di manipolazioni dannose basate sull'AI. Entro agosto, inizieranno ad applicarsi gli obblighi di trasparenza per i modelli di AI di aziende come ChatGPT, che richiederanno una maggiore divulgazione dei dati di addestramento.