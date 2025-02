Openai sfida Nvidia: il gigante dell'AI punta a produrre chip personalizzati entro il 2026

Questo processo, noto come "tape out", rappresenta un passo cruciale nello sviluppo di un chip. Sia OpenAI che TSMC hanno preferito non rilasciare commenti. L'obiettivo ambizioso di OpenAI è di avviare la produzione di massa presso TSMC nel 2026. Il "tape out" comporta un investimento di decine di milioni di dollari e richiede circa sei mesi per la produzione di un chip funzionante, a meno che OpenAI non opti per una produzione accelerata, con costi significativamente più elevati. Non vi è garanzia che il chip funzioni correttamente al primo tentativo e, in caso di fallimento, sarebbe necessario identificare il problema e ripetere il processo. All'interno di OpenAI, questo chip focalizzato sull'addestramento di modelli AI è visto come uno strumento strategico per rafforzare la posizione negoziale con altri fornitori di chip.

Dopo il chip iniziale, gli ingegneri di OpenAI prevedono di sviluppare processori sempre più avanzati e con funzionalità più ampie ad ogni nuova iterazione. Se il "tape out" iniziale avrà successo, OpenAI potrebbe avviare la produzione di massa del suo primo chip AI proprietario e valutare un'alternativa ai chip Nvidia entro la fine dell'anno. Il piano di OpenAI di inviare il progetto a TSMC quest'anno dimostra i rapidi progressi compiuti nello sviluppo del suo primo chip, un processo che per altri produttori può richiedere anni. Anche altre grandi aziende tecnologiche come Microsoft e Meta hanno incontrato difficoltà nel produrre chip soddisfacenti, nonostante anni di sforzi. Inoltre, le recenti turbolenze del mercato causate dalla startup cinese di AI DeepSeek hanno sollevato interrogativi sulla reale necessità di un numero elevato di chip per sviluppare modelli potenti.

Il chip è progettato dal team interno di OpenAI, guidato da Richard Ho, in collaborazione con Broadcom. Il team di Ho, che ha visto un raddoppio del personale negli ultimi mesi arrivando a 40 persone, collabora con Broadcom. Prima di entrare in OpenAI più di un anno fa, Ho ha contribuito a guidare il programma di chip AI personalizzati di Google.

OpenAI partecipa anche al programma infrastrutturale Stargate da 500 miliardi di dollari annunciato dal presidente degli USA Donald Trump il mese scorso. Tuttavia, l'aumento dei costi e la dipendenza da un unico fornitore hanno spinto importanti clienti come Microsoft, Meta e ora OpenAI a esplorare alternative interne o esterne ai chip Nvidia.



Il chip AI proprietario di OpenAI, pur essendo in grado sia di addestrare che di eseguire modelli AI, sarà inizialmente distribuito su scala limitata, principalmente per l'esecuzione di modelli AI. Il chip avrà un ruolo limitato all'interno dell'infrastruttura aziendale. Per sviluppare un programma completo come quelli di Google o Amazon, OpenAI dovrebbe assumere centinaia di ingegneri. TSMC produrrà il chip AI di OpenAI utilizzando la sua avanzata tecnologia di processo a 3 nanometri. Secondo le fonti, il chip è caratterizzato da un'architettura systolic array comunemente utilizzata, memoria ad alta larghezza di banda (HBM) – utilizzata anche da Nvidia per i suoi chip – e ampie capacità di rete.