Mercati finanziari incerti tra tensioni geopolitiche e trimestrali bancarie





I mercati azionari europei hanno mostrato un'apertura cautamente positiva, influenzati dalle speranze di distensione in Ucraina dopo il colloquio telefonico tra il presidente russo Vladimir Putin e l'ex presidente degli USA Donald Trump. Tuttavia, le nuove minacce di dazi del 25% su acciaio e alluminio, annunciate da Trump, aggiungono incertezza al quadro economico globale. Anche le borse asiatiche riflettono questo clima contrastante. Le borse cinesi hanno chiuso in rialzo nonostante l'entrata in vigore dei dazi.