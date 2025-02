Engineering lancia EngGPT, l'AI generativa per le imprese e PA italiane

Guardiamo al futuro con la convinzione che l’italia possa continuare a essere protagonista nel campo dell'AI valorizzando al massimo il proprio potenziale". La nuova architettura di EngGPT migliora l'accuratezza delle risposte e la comprensione delle sfumature linguistiche italiane. Questo permette di supportare sia il settore pubblico che quello privato, fornendo risposte pertinenti a contesti e settori specifici. Il progetto nasce all'interno dell'ICSC (centro nazionale di ricerca in high performance computing, big data and quantum computing), finanziato con fondi PNRR. Engineering è uno dei fondatori dell'ICSC e beneficia delle capacità computazionali del CINECA, un'eccellenza italiana ed europea nel supercalcolo. La nuova versione di EngGPT è addestrata "from scratch" con trilioni di token ottimizzati per la lingua italiana, grazie alla capacità computazionale del CINECA.

Questo approccio garantisce un controllo totale sui dati utilizzati, riducendo i bias e assicurando un modello accurato, sicuro e trasparente, in linea con le direttive dell'AI ACT. L'evoluzione di EngGPT rientra nella strategia di Engineering, che investe annualmente oltre 30 milioni di euro in ricerca e innovazione. Questo modello è il risultato della collaborazione di un team multidisciplinare di circa 70 professionisti, tra cui data scientist, esperti giuridici, fisici, umanisti e neurolinguisti. Engineering è attiva nel campo dell'intelligenza artificiale dal 1987. Oggi, il centro di competenza sull'AI conta più di 400 professionisti che supportano oltre 150 clienti tra aziende e pubblica amministrazione. Dal 2020 al 2025, il team di ricerca ha sviluppato oltre 110 progetti di ricerca e innovazione con tecnologie di AI e advanced analytics, con un investimento di oltre 32 milioni di euro.

