Borse europee in rialzo nonostante le tensioni commerciali globali, Milano +0,5%

Performance positive anche per Interpump (+2,4%) e Ferrari (+2,05%). Iveco Group (+2%) continua a beneficiare dei giudizi positivi degli analisti, in seguito alla pubblicazione dei risultati trimestrali e all'annuncio di un possibile spin-off del settore difesa. Sul fronte opposto, cali per Nexi (-1,8%) e per i titoli bancari come Bper (-1,6%), Banco Bpm (-1,9%) e Banca Popolare di Sondrio (-4,1%), quest'ultima al centro di speculazioni riguardanti possibili operazioni di fusione e acquisizione (M&A). Le nuove tariffe, pari al 25%, proposte da Trump su tutte le importazioni di acciaio e alluminio, rappresentano un ulteriore elemento di incertezza nel panorama economico globale. L'ex presidente ha specificato che le tariffe si applicheranno a tutti i paesi, senza però indicare una data precisa per la loro entrata in vigore.

Queste misure si aggiungono alle tariffe già imposte dalla Cina contro gli USA e alle minacce di ritorsioni da parte dell'Unione Europea (UE), alimentando i timori di una vera e propria guerra commerciale. Le tensioni commerciali potrebbero avere un impatto significativo sull'inflazione, ritardando il processo di discesa e, di conseguenza, i previsti tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali, in particolare della Federal Reserve (FED). In questo contesto, gli investitori attendono con attenzione le indicazioni che emergeranno dalla doppia testimonianza semestrale al Congresso del presidente della FED, Jerome Powell, prevista per martedì e mercoledì. Sarà fondamentale monitorare i dati sull'inflazione negli USA, che saranno pubblicati domani.

Nel mercato obbligazionario, lo spread tra Btp e Bund si mantiene stabile intorno ai 108 punti base, con il rendimento del decennale italiano al 3,45% e il benchmark tedesco al 2,36%. Per quanto riguarda le materie prime, il Brent si avvicina nuovamente alla soglia dei 76 dollari al barile, mentre l'oro continua la sua corsa, superando i massimi storici e raggiungendo quota 2.900 dollari l'oncia, sostenuto dalla domanda di beni rifugio. Sul mercato valutario, il rapporto euro/dollaro scende a 1,031, mentre il dollaro/yen si attesta a 151,7, con il biglietto verde che beneficia delle politiche protezionistiche di Trump. Nel mondo delle criptovalute, il Bitcoin si aggira intorno ai 97.000 dollari.