Blackrock lancia due nuovi etf attivi in Europa, uno punta sull'AI

"Il lancio di un ETF attivo all’interno della nostra suite AI permette ai clienti di personalizzare la propria esposizione utilizzando i veicoli più adatti alle loro esigenze". L'iShares AI Innovation Active UCITS ETF (IART) replica la strategia d'investimento del BGF AI Innovation Fund, lanciato in Europa a dicembre 2024. IART rafforza l'attuale offerta europea di BlackRock sull'intelligenza artificiale, che include altri due ETF: l'iShares AI Infrastructure UCITS ETF (AINF) e l'iShares AI Adopters & Applications UCITS ETF (AIAA), già quotati in Italia. IART mira a un'esposizione completa sull'intera catena del valore dell'AI e presenta un portafoglio concentrato di "migliori idee" sulle aziende all'avanguardia in questo settore, composto da 20-40 titoli.

Oltre che su Borsa Italiana, il fondo è quotato anche al London Stock Exchange, Euronext e Xetra, con un TER (Total Expense Ratio) dello 0,73%. Gli investimenti in infrastrutture legate all'AI, che comprendono hardware, cloud computing e chip, insieme alle applicazioni basate sull'AI, dagli assistenti virtuali alle soluzioni aziendali automatizzate, sono destinati a una crescita significativa nel prossimo decennio. Questo offre opportunità strategiche per gli investitori che cercano innovazione e valore a lungo termine. In aggiunta, BlackRock ha lanciato anche l'iShares World Equity Factor Rotation UCITS ETF (FACT), una strategia d'investimento sistematica che mira a sovraperformare il mercato azionario globale attraverso l'allocazione tattica a fattori storicamente premianti, basata su ricerche e analisi proprietarie.

Registrato e disponibile in Italia per gli investitori professionali, questo fondo si aggiunge alla vasta gamma di ETF UCITS fattoriali di BlackRock, offrendo agli investitori una scelta sempre più ampia di strumenti di portafoglio. "Riteniamo che una strategia fattoriale globale e dinamica possa offrire fonti di rendimento diversificate nel corso del ciclo economico", ha affermato Ahmed Talhaoui, responsabile del Blackrock Systematic Group (BSYS) per l’area EMEA e APAC. "Grazie alla combinazione di intuizioni umane, big data e tecnologie all’avanguardia, FACT aiuterà gli investitori ad accedere a opportunità di generazione di alfa, attraverso l’allocazione efficiente ai fattori che si prevede possano sovraperformare". I fattori, come il momentum, il value o la quality, determinano in modo ampio e duraturo i rendimenti e rischi del mercato.



Storicamente, tali fattori hanno generato rendimenti significativi a lungo termine con profili di rischio-rendimento più favorevoli. FACT mira a generare alfa attraverso la rotazione dei fattori, puntando su premi di stile diversificati a lungo termine e gestendo la ciclicità a breve termine attraverso oscillazioni dinamiche sui fattori. Attraverso la selezione bottom-up dei titoli, il team valuta il potenziale di alfa di ciascun titolo e verifica se la sua esposizione ai fattori è in linea con le prospettive tattiche di ciascuno di essi, seguendo un processo sistematico e basato sui dati. Il portafoglio viene quindi costruito combinando più fattori e dando maggior peso ai titoli con un’esposizione maggiore a quelli più favorevoli, contribuendo a mitigare la ciclicità di breve termine e fornendo una strategia solida per i contesti di mercato più difficili. Il fondo varierà l’esposizione nel tempo, cercando di cogliere le opportunità di alfa a breve termine, con una stima di 150-250 partecipazioni in portafoglio e un turnover annuale previsto superiore al 100%.



Il fondo è quotato al LSE, Euronext e Xetra e ha un TER dello 0,30%.