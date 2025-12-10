iSquared sblocca il valore nascosto del know-how con l'AI (Var Group e Perspective AI)



L'attuale situazione di mercato, infatti, rivela una forte frammentazione nell'adozione dell'AI, impedendo alla maggior parte delle organizzazioni di capitalizzare gli investimenti. Nonostante l'enorme potenziale percepito, i dati mostrano che gran parte delle imprese non riesce a superare la fase iniziale. - Il 40% delle aziende ignora i progetti di AI pur riconoscendone l'utilità;

- Un altro 40% utilizza gli strumenti di Generative AI esclusivamente per la produttività personale, senza toccare i processi di business fondamentali;

- Il 20% che avvia progetti pilota a livello enterprise assiste al fallimento di tre quarti di questi prima che arrivino alla produzione effettiva. L’impatto sui risultati economici rimane, dunque, limitato. La vera trasformazione digitale AI imprese richiede molto più della semplice installazione di nuovi software. L'integrazione dell'AI può diventare un vantaggio competitivo solo se è guidata da una profonda revisione organizzativa e del change management. Le architetture tecnologiche devono adattarsi all'organizzazione, non viceversa.



La base del successo nell'adozione dell'AI deve poggiare sulla revisione organizzativa, che comprende sia le persone sia i processi. Questo costituisce il 70% dello sforzo totale di un’azienda. Di conseguenza, solo il 30% delle risorse dovrebbe concentrarsi sull’implementazione degli algoritmi, della tecnologia e dei dati. La sinergia tra Perspective AI e Var Group ha generato iSquared, una metodologia innovativa. Questa metodologia parte proprio dal 70% – i processi e la gestione del cambiamento – per assicurare il successo tecnologico e ridurre i rischi di implementazioni disorganizzate. iSquared

- ridefinisce i flussi di lavoro end-to-end, dalla gestione della supply chain alle funzioni di supporto. L’obiettivo è trasformare l'adozione dell'AI in un piano strategico che si sviluppa nel tempo. L'approccio verifica la fattibilità e il valore atteso prima di impegnare risorse significative, procedendo poi con l'implementazione e l'adozione. Questo percorso è sostenuto da laboratori di test avanzati e fornisce ai C-Level strumenti concreti, rendendo le decisioni informate e l'implementazione sostenibile.



Questa è la vera metodologia iSquared Var Group. Francesca Moriani, CEO di Var Group, evidenzia come applicare l'AI senza ripensare i processi di lavoro riduca drasticamente l'impatto. È necessario puntare all’integrazione delle intelligenze: interconnessione, superamento delle gerarchie lineari e una reale collaborazione tra architetture digitali e persone. «Il vero impatto non è automatico: si ottiene quando strategia, processi e persone vengono ripensati in modo coerente», afferma. Per la prima volta nella storia recente, le aziende possono trasformare il proprio know-how

- e la conoscenza accumulata dalle persone in un asset patrimoniale tangibile. Questo è il concetto chiave della capitalizzazione know-how aziendale. L’AI non si limita ad automatizzare; è capace di apprendere, strutturare e replicare le correlazioni di pensiero che guidano le decisioni umane. Lorenzo Maternini, CEO e founder di Perspective AI, precisa che questa conoscenza tacita diventa finalmente capitalizzabile, potendo essere inserita a bilancio come patrimonio informativo e trasformata in valore continuo per l’impresa.



Però, questo salto evolutivo richiede un ripensamento radicale. Introdurre l'AI senza una comprensione approfondita dei processi preesistenti, delle persone, dei dati e delle architetture genera costi elevati e, nella maggior parte dei casi, il fallimento dei progetti. L'efficacia dell'AI deriva da un assessment

- strategico che permette di ridisegnare un'architettura coerente, sostenibile e allineata agli obiettivi di business. iSquared

- accompagna le imprese proprio in questa fase cruciale. C’è un aspetto fondamentale da non dimenticare: senza l'input originale fornito dall'uomo, i modelli di AI sono destinati a collassare. Il valore autentico dell'AI emerge solo dall'incontro tra l’esperienza unica delle persone e la capacità della macchina di amplificarla, un fattore che pone l'uomo al centro, non per principio etico, ma per pura necessità operativa.