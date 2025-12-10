Sentiment macroeconomico Italia in forte rialzo: cosa aspettarsi dai mercati nel 2026



Si tratta del balzo in avanti più marcato registrato negli ultimi mesi, alimentato primariamente dall'aumento della fiducia nella stabilità futura. La quota di analisti che ora scommettono su condizioni macroeconomiche stabili per i prossimi sei mesi è infatti aumentata notevolmente, attestandosi al 61%. È un aumento del 18,9% rispetto al mese precedente. Di contro, coloro che si aspettano un peggioramento si sono ridotti al 31,7%, con un calo del 15,7%. Sebbene gli ottimisti convinti si siano contratti leggermente, fermandosi al 7,3%, la riduzione del fronte pessimista ha permesso al dato complessivo di migliorare in modo sostanziale. Ciononostante, il quadro di questo outlook finanziario professionisti resta in territorio negativo.

A livello internazionale, le prospettive sull'Europa appaiono stabili, riflettendo un profilo simile a quello italiano. La situazione è differente oltreoceano. Il sentiment sull'economia degli Stati Uniti si mantiene negativo. Questo pessimismo è causato da un mercato del lavoro ritenuto più fragile rispetto al recente passato, e dalle persistenti incertezze relative al cambio di guardia alla guida della Federal Reserve (FED).





Per la prima volta negli ultimi tre anni, si manifestano segnali di raffreddamento dell’inflazione. Gli analisti della CFA Society Italy indicano la possibilità concreta di un calo dei prezzi al consumo sia in Italia sia nell'area euro. Negli Stati Uniti, invece, persiste ancora l'aspettativa di un ulteriore aumento dei prezzi.

Il consenso su un prossimo taglio dei tassi di interesse nei prossimi sei mesi è molto diffuso. Questo vale in modo particolare per le previsioni tassi interesse Fed. Si prevede un intervento della Banca Centrale americana per allentare la pressione sui costi di finanziamento. Nonostante l'attesa di tagli sui tassi brevi, gli operatori finanziari non vedono un calo dei rendimenti a lungo termine, replicando le dinamiche osservate nei mesi precedenti. I timori legati ai disavanzi pubblici continuano infatti a sostenere le aspettative di un irripidimento delle curve dei rendimenti. Ciò significa che verranno richiesti premi maggiori per le scadenze più lontane, riflettendo un rischio percepito più elevato.





Sui mercati azionari, l'atteggiamento dominante è la cautela. I principali indici globali hanno raggiunto massimi storici, spingendo gli operatori a una maggiore prudenza. In particolare, è forte il consenso sulla probabilità di una leggera correzione del mercato azionario negli USA, ritenuto su livelli eccessivamente elevati. Per quanto riguarda il mercato delle valute, dopo un lungo periodo di attese per un indebolimento prolungato del dollaro, le previsioni si orientano verso una maggiore stabilità della valuta statunitense. Continua invece l'aspettativa di un rafforzamento dello yen nei confronti dell’euro. Questa previsione è sostenuta dall’ipotesi di un orientamento più restrittivo da parte della Bank of Japan.

Infine, sul fronte delle materie prime, prevale l'idea di una stabilizzazione dei prezzi del petrolio greggio nei prossimi sei mesi. Il 2025 si è chiuso con un progressivo calo delle quotazioni, favorito anche dall'aumento dell'offerta da parte dei paesi OPEC+.



