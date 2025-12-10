La mossa a sorpresa di Banca Ifis: cessione partecipazione Hype vale 85 milioni di euro per il mercato italiano

Il panorama finanziario italiano assiste a un’importante riorganizzazione strategica. La cessione partecipazione Hype è diventata ufficiale, rappresentando un’operazione significativa nel settore dei servizi bancari digitali e delle fintech nel Paese. L’accordo è stato sottoscritto il 9 dicembre 2025: Banca Ifis ha ceduto l’intera quota che la controllata illimity Bank deteneva in Hype a favore di Banca Sella. Si tratta di una mossa che definisce nuovi equilibri in Piazza Affari, focalizzandosi sulla razionalizzazione degli asset strategici.



Il corrispettivo economico per questa operazione raggiunge gli 85 milioni di euro. Questa cifra sottolinea il valore attribuito al business di Hype e l’interesse crescente verso le operazioni M&A fintech Italia. Il movimento non è rilevante soltanto per il prezzo di acquisto. Esso produce infatti benefici immediati sul bilancio dell’istituto cedente. Per Banca Ifis, la vendita genera un significativo beneficio patrimoniale banche. I calcoli stimano che l’impatto positivo sul CET1 ratio sarà di circa 55 punti base (bps). Il CET1 ratio è un indicatore cruciale che misura la solidità e la capacità di assorbire perdite di una banca. Questo aumento rafforza notevolmente la robustezza patrimoniale di Ifis, offrendo maggiore flessibilità per futuri investimenti o per sostenere la crescita organica. La transazione, benché formalizzata, non è ancora definitiva. La sua piena efficacia dipende dall’ottenimento di specifiche autorizzazioni normative necessarie per il Gruppo Sella.


L’attesa è che questi via libera regolamentari arrivino all’inizio del 2026. Questo scenario permette al mercato di prepararsi al nuovo assetto proprietario di Hype, una delle realtà più dinamiche nel settore dei pagamenti digitali e dei conti online. Questa cessione partecipazione Hype non è soltanto un trasferimento di quote, ma è l’espressione di una strategia che mira alla concentrazione delle risorse verso i core business distintivi di ciascun gruppo bancario. Per Banca Sella l’acquisizione cementa la sua presenza nel segmento giovane e innovativo della clientela. Per Banca Ifis, invece, rappresenta una chiara ottimizzazione del capitale, in linea con le richieste sempre più stringenti delle autorità di vigilanza europee. L’incremento di 55 bps nel CET1 ratio è un risultato tangibile di questa scelta strategica.


