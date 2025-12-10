La mappa dei best workplaces Sud Italia B2B: dove la fiducia dei talenti batte ogni record



Il cosiddetto Trust Index raggiunge l'89%. Questo dato è straordinario. Infatti, confrontando questo risultato con la media delle aziende italiane del Sud Italia, ottenuta tramite lo European Workforce Study, la differenza è di ben 44 punti percentuali (45%). Ancora più netta, con un divario del +48%, è la distanza registrata nell'Overall Satisfaction. Nei migliori ambienti di lavoro questo indicatore si attesta al 92% contro il 44% della media. L’elevato tasso di risposta ai questionari di soddisfazione aziendale, pari al 95%, sottolinea un forte e attivo coinvolgimento da parte dei collaboratori di questi ambienti lavorativi virtuosi del Mezzogiorno.

Analizzando la distribuzione regionale di queste 10 realtà lavorative, emerge una concentrazione significativa in alcune aree. Il 40% delle aziende inserite in classifica ha la propria sede centrale in Puglia. L'Abruzzo segue subito dopo con il 30%. La restante parte, il 10% per ciascuna, è suddivisa tra Molise, Calabria e Sicilia. Osservando invece i settori, l’Information Technology (IT) domina la scena con il 60% delle realtà premiate.



Seguono l’alberghiero (20%), l’assistenza sanitaria, e i servizi finanziari e assicurativi (10%).

Questo successo delle singole aziende si inserisce in un trend macroeconomico molto promettente. Il Sud sta vivendo un momento di crescita superiore al resto del Paese, un dato supportato anche dal recente Rapporto Svimez 2025. Tra il 2021 e il 2024, per esempio, l’aumento degli occupati nel Mezzogiorno è stato dell’8%. Si tratta di un ritmo superiore di 2,6 punti percentuali rispetto al resto d’Italia. Similmente, la crescita economica Mezzogiorno è stata robusta: nello stesso triennio il PIL è aumentato dell’8,5%, contro il +5,8% del Centro-Nord, generando uno scarto cumulato di quasi tre punti percentuali.

Il dettaglio del ranking svela che le migliori aziende per cui lavorare nel Sud Italia hanno performance superiori alla media in tutte le quattro dimensioni analizzate dal questionario di Great Place to Work: imparzialità, accoglienza, integrità e coinvolgimento. Il notevole divario evidenzia che in queste realtà eccellenti esistono relazioni più eque, standard etici più solidi e un livello di partecipazione interna più attivo.





Secondo le considerazioni di Beniamino Bedusa, presidente e partner di Great Place to Work Italia, la meritocrazia nelle promozioni e l'equità retributiva non sono semplici principi teorici. Rappresentano al contrario leve strategiche

- essenziali che permettono di generare fiducia, impegno e risultati tangibili. Nel Mezzogiorno, dove spesso la minore vivacità del mercato del lavoro viene usata come pretesto per ritardare gli investimenti sul benessere delle persone, queste imprese dimostrano una visione opposta. Proprio in queste aree, infatti, la qualità dell'esperienza dei collaboratori diventa un fattore critico di competitività aziendale. Gli indicatori economici recenti confermano che il Sud sta crescendo più del resto del Paese, ma questo slancio rischia di essere vanificato se non si affronta con determinazione il vero ostacolo: la fuga dei talenti Sud Italia. I Best Workplaces in South Italy 2025 provano che è possibile costruire ambienti di lavoro basati su equità, riconoscimento e opportunità di crescita. Questa è la condizione necessaria per trattenere e attrarre competenze di alto valore nei territori meridionali.





Ma quali sono le 10 migliori aziende per cui lavorare nel Sud Italia secondo il ranking 2025? La vetta della classifica è conquistata da Halley SUD. Questa azienda è specializzata nell'information technology e nella fornitura di soluzioni digitali per la Pubblica Amministrazione. Rappresenta un punto di riferimento cruciale per gli enti locali delle regioni meridionali. Le sue tre sedi dirette sono situate a Catania, Sommatino (CL) e Reggio Calabria. Al secondo posto troviamo GalileoLife, la grande rete di farmacisti italiani indipendenti che lavora per il benessere della persona e delle comunità. La sua sede si trova a Maglie, in provincia di Lecce. Il podio è completato da Apuliasoft, un'organizzazione del settore IT con sede a Bari che fornisce consulenza in differenti domini industriali, aiutando le aziende a raggiungere obiettivi d'innovazione con soluzioni software tailor-made. Completano la top 10 dei migliori ambienti di lavoro del Sud Italia le seguenti realtà:

- Novidis (information technology, Abruzzo, Colonnella);

- ACSoftware (information technology, Calabria, Lamezia Terme);

- Studioware (information technology, Abruzzo, Vasto e Pescara);

- Prestiter.It (servizi finanziari e assicurazioni, Molise, Termoli);

- Algomera (information technology, Puglia, Brindisi);

- Egnazia Ospitalità Italiana (ospitalità, Puglia, Fasano);

- Bluserena (ospitalità, Abruzzo, Pescara).



