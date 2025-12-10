Il vero rischio cambio Yen: cosa succede prima della mossa della BOJ e della Federal Reserve



Il dollaro USA, inoltre, ha minacciato di rompere la soglia cruciale dei 157 Yen.

Non c'era un elemento scatenante evidente dietro questo brusco declassamento. Si ritiene che la mossa fosse principalmente legata al riposizionamento strategico in vista dell'imminente riunione di politica della Bank of Japan (BOJ) della prossima settimana. Gli operatori si aspettano quasi unanimemente un aumento dei tassi di 25 punti base.

Ma cosa accadrà dopo questo aumento resta incerto, creando un forte rischio cambio Yen per le aziende B2B che operano nell'import-export. Le preoccupazioni persistenti sulla crescita e sui conti fiscali del Giappone limitano infatti lo spazio per un ulteriore inasprimento della politica monetaria oltre il mese di dicembre. Se l'atteso rialzo della prossima settimana dovesse essere seguito da un'altra lunga attesa, la traiettoria di debolezza dello Yen non è destinata a cambiare in modo significativo. Questo significa che la valuta rimane esposta a ulteriori rischi al ribasso.

È fondamentale ricordare che, anche raggiungendo lo 0,75%, i tassi giapponesi resterebbero tra i più bassi al mondo, un punto debole strutturale.



Questa situazione si verifica in un contesto in cui, sia in Australia sia in Europa, i policymaker hanno ventilato la possibilità che la loro prossima mossa possa essere un ulteriore rialzo dei tassi, consolidando la divaricazione delle politiche monetarie globali.

Nel frattempo, altri dati economici rilevanti hanno ricevuto meno attenzione di quanto si potesse immaginare. In Cina, ad esempio, l'inflazione al consumo annuale è accelerata toccando il picco di 21 mesi nel mese di novembre. Ciononostante, la deflazione sui prezzi di fabbrica si è contestualmente aggravata.

Il Politburo, l'organo decisionale di vertice del Partito Comunista Cinese, ha annunciato impegni precisi. La Cina continuerà a espandere la domanda interna. Inoltre, sosterrà l'economia più ampia con politiche più proattive nel 2026. L'obiettivo è stabilizzare la crescita in un contesto globale complesso.

Spostandoci in Indonesia, la Rupia ha registrato un lieve indebolimento. Questo è avvenuto dopo le notizie secondo cui l'accordo commerciale del Paese con gli Stati Uniti è a rischio di fallimento.



Un funzionario statunitense ha infatti affermato che Giacarta avrebbe fatto marcia indietro su diversi impegni presi. Un funzionario del governo indonesiano ha in seguito smentito queste preoccupazioni. Ha chiarito che i negoziati tariffari con gli Stati Uniti stanno procedendo come concordato dalle leadership di entrambi i lati.

Queste dinamiche, per quanto importanti, sono rimaste sullo sfondo. L'attenzione degli operatori finanziari è rimasta concentrata interamente sulla Federal Reserve. La decisione di mercoledì era infatti potenzialmente una delle più controverse e delicate degli ultimi anni.

Le settimane precedenti alla riunione sono state eccezionalmente stressanti per gli investitori. Hanno dovuto affrontare una mancanza di dati economici concreti da analizzare a causa di uno storico shutdown governativo statunitense durato 43 giorni. A questo si sono aggiunti i messaggi contrastanti emersi dai funzionari della Federal Reserve stessa. Vi è stata anche l'insistenza implacabile dell'amministrazione guidata dall'allora Presidente Donald Trump per tassi di interesse più bassi.





Il consigliere economico della Casa Bianca, Kevin Hassett, considerato un potenziale candidato per la presidenza successiva della Federal Reserve, ha espresso una posizione chiara. Parlando al WSJ CEO Council, ha detto che c'è molto spazio per tagliare ulteriormente i tassi di interesse. Però ha precisato che questo calcolo potrebbe cambiare rapidamente se l'inflazione dovesse riprendere a salire. Questa è la pressione politica che circonda le decisioni Federal Reserve tassi interesse.

Parallelamente alle decisioni della Federal Reserve, anche la Bank of Canada ha annunciato la sua politica monetaria. L'istituto centrale canadese ha mantenuto i tassi stabili. L'inflazione in calo e un'economia in crescita robusta hanno ridotto la necessità di ulteriori tagli. Le banche centrali si muovono su equilibri delicati, ma il verdetto della Federal Reserve rimane l'evento più atteso per definire la direzione a breve termine dei mercati.