Google Cloud: come l'AI agentica cambierà per sempre le aziende italiane entro il 2026



Non si tratta di semplici chatbot potenziati. Parliamo di sistemi capaci di prendere decisioni autonome, eseguire sequenze complesse di azioni e raggiungere obiettivi aziendali articolati. Questi agenti multi-step possono operare e reagire attivamente all'ambiente circostante.

Affinché questa trasformazione sia sicura ed efficace, sono necessari standard condivisi. Ecco perché supportiamo protocolli aperti come l'Agent2Agent e, in particolare, l'Agent Payments Protocol. Quest'ultimo è fondamentale per garantire che le transazioni eseguite tra agenti siano verificate e protette. La costruzione di questo ecosistema vede la partecipazione di partner globali e locali, come Nexi, che sta integrando queste soluzioni per semplificare i processi di pagamento per gli esercenti in tutta Europa.

Le imprese in Italia stanno lasciando alle spalle la fase di mera sperimentazione. Assistiamo a una rapida adozione di una nuova generazione di applicazioni abilitate dall'AI. Queste soluzioni non si limitano a migliorare un singolo reparto; trasformano l’intero impianto operativo, creando modelli di business inediti e ridefinendo i processi lavorativi in modo radicale.





Il vero salto di qualità avviene nel passaggio da singoli assistenti AI a veri e propri sistemi agentici. Gli agenti non lavorano isolati; collaborano tra loro per automatizzare flussi di lavoro complessi e ad alto valore. L'AI supera così il modello basilare di domanda e risposta, concentrandosi su funzioni aziendali specifiche e critiche.

Piattaforme avanzate, come Gemini Enterprise, sono essenziali per rendere l'AI accessibile alle imprese. Queste soluzioni permettono alle aziende di orchestrare gli agenti, connetterli in modo sicuro ai dati aziendali, indipendentemente dalla loro collocazione, e integrarli nei processi quotidiani di ogni dipendente. La trasformazione digitale B2B Italia passa proprio da questa integrazione fluida.

Per le imprese italiane il consiglio è chiaro: concentrare l'AI agentica, almeno inizialmente, su micro-attività che siano allo stesso tempo complesse, ripetitive e ad alto volume. Questo approccio garantisce un ritorno sull'investimento rapido e misurabile.

Questi flussi di lavoro agentici stanno già impattando settori chiave:

- Nei servizi pubblici l'automazione end-to-end

- alleggerisce la burocrazia per la gestione dei reclami o l’apertura di ticket di servizio tra dipartimenti diversi.



In Italia, la Regione Umbria sta già valutando come l’AI possa ottimizzare la gestione delle segnalazioni e i servizi rivolti ai cittadini, dimostrando il potenziale in processi critici della Pubblica Amministrazione. - In ambito sanitario l'AI libera il personale clinico da incombenze amministrative. L'automazione di processi come le pre-autorizzazioni mediche consente ai dottori di dedicarsi interamente alla cura del paziente. - Nel settore manifatturiero gli agenti possono analizzare i dati e intervenire autonomamente nella previsione e pianificazione delle riparazioni. Questo riduce drasticamente i tempi di fermo macchina imprevisti, ottimizzando l'intera catena di produzione.

Si prevede che nel 2026 l’impiego degli agenti AI, in combinazione con i media generativi, creerà un livello di servizio degno di un concierge. Queste esperienze saranno iper-personalizzate e capaci di generare un coinvolgimento emotivo profondo. Il loro impatto sarà significativo su settori come il Fashion, il Retail e le industrie creative, ambiti in cui la velocità e il livello di personalizzazione erano precedentemente limitati da vincoli operativi.





In Italia, realtà come Unieuro stanno già sfruttando l’AI generativa e le soluzioni per la gestione dei dati per rivoluzionare l'esperienza omnicanale, assicurando che ogni interazione, dal sito web al punto vendita fisico, sia unica e mirata per il cliente.

Per sostenere un tale livello di personalizzazione, i team creativi dispongono ora di modelli multimediali avanzati. Strumenti come Veo per la creazione di video di qualità cinematografica e Nano Banana Pro per l'imaging evoluto offrono maggiore controllo e rapidità nella produzione dei contenuti. Questi strumenti consentono di declinare una singola campagna di marketing in infinite varianti, mantenendo una coerenza visiva perfetta dei soggetti, oltre a facilitare la localizzazione dei contenuti per diversi mercati.

Gli analisti all'interno dei moderni Security Operations Center (SOC) sono regolarmente sommersi da un volume di dati straripante. È un gioco impari: i difensori devono avere successo ogni singola volta, mentre gli attaccanti hanno bisogno di un solo momento fortunato.



Entro il 2026, gli agenti AI forniranno ai team di sicurezza strumenti potentissimi per identificare le minacce e rispondere in modo immediato. L'AI si farà carico del lavoro più oneroso, come il triage e l'analisi manuale, liberando gli analisti per attività strategiche.

La sicurezza è solo una parte del quadro, specialmente nei settori caratterizzati da alta regolamentazione. Le aziende e le organizzazioni che sono state storicamente più riluttanti ad abbracciare l'AI apriranno le loro porte alle nuove tecnologie con maggiore fiducia. Non sarà più necessario scegliere tra avanzamento tecnologico e conformità normativa. Le fondamenta per questo futuro sono già state poste, per esempio, con la qualifica ACN di Livello 2. Questa, combinata con l'evoluzione delle soluzioni di sovranità digitale, conferma un principio essenziale: l'innovazione ai massimi livelli è possibile anche nei settori più regolamentati, garantendo al contempo la sicurezza e la sovranità dei dati.

L'ondata agentica del 2026 guiderà le aziende verso nuove opportunità di crescita.



Tuttavia, il successo dipenderà in ultima analisi dalle persone. La validità delle competenze tecniche si riduce con una rapidità impressionante, richiedendo un aggiornamento costante. Mantenere il passo è una sfida complessa sia per i singoli individui sia per le organizzazioni.

Nel 2026 si assisterà a un chiaro spostamento: l’attenzione si sposterà dal semplice acquisto di soluzioni AI alla creazione di una forza lavoro pienamente preparata per l'AI. Questo fenomeno è già in atto in Italia. Una realtà all'avanguardia come Credem, oltre a integrare Gemini in Google Workspace per migliorare la produttività interna, ha lanciato un ambizioso piano che prevede oltre 30.000 ore di formazione specifica sull'AI per i propri dipendenti. Questo dimostra che le competenze e il benessere lavorativo sono ormai considerati il cuore della trasformazione digitale B2B Italia.

Le imprese italiane che sapranno responsabilizzare il proprio personale e riorganizzare i processi operativi attorno a questo nuovo modello guidato dagli agenti saranno le protagoniste del mercato nel prossimo decennio.



Saranno loro a guidare la prossima fase di innovazione e crescita economica del Paese.