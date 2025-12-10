Frenata inaspettata per la produzione industriale: i dati ISTAT di ottobre indicano un -1,0% su mese e -0,3% su anno



Solo il settore energetico ha mostrato una parziale resistenza.

A ottobre 2025, le stime preliminari dell’ISTAT indicano che l’indice destagionalizzato della produzione industriale è diminuito dell’1,0% rispetto a settembre. È una caduta che si riflette anche sull'orizzonte temporale più ampio. Nella media del trimestre che va da agosto a ottobre, il livello complessivo della produzione segna infatti una riduzione dello 0,9% rispetto ai tre mesi immediatamente precedenti, confermando un trend recessivo. Questo calo congiunturale ottobre 2025 suggerisce che le difficoltà non sono isolate, ma rappresentano una tendenza radicata.

Analizzando l'andamento mensile destagionalizzato, soltanto l’energia ha mostrato un incremento, seppure modesto, dello 0,7%. Al contrario, la pressione al ribasso è stata esercitata dagli altri macro-settori dell'industria. I maggiori contributi negativi sono arrivati dai beni di consumo che hanno subito una flessione dell'1,8%, seguiti con preoccupazione dai beni strumentali. Le statistiche ISTAT beni strumentali, che rappresentano un barometro fondamentale per gli investimenti B2B, hanno indicato un -1,0%.

Anche i beni intermedi, cruciali per la filiera manifatturiera, hanno registrato una seppur lieve contrazione dello 0,3%.

Se si guarda alla prospettiva annuale, la situazione non migliora in modo significativo. Al netto degli effetti di calendario, considerando che a ottobre 2025 i giorni lavorativi erano 23, esattamente come nell’anno precedente, l’indice generale di produzione si è ridotto dello 0,3% in termini tendenziali. Nonostante ciò, non tutti i settori si muovono all'unisono. L’unica nota positiva su base annua arriva dai beni intermedi che hanno mostrato un aumento dell’1,1%. Per contro, continuano a soffrire i beni di consumo con un pesante meno 2,0%, i beni strumentali con un meno 0,7% e l’energia che cala dello 0,2%. L’andamento settori manifatturieri evidenzia una forte disomogeneità nella performance.

Dobbiamo osservare con grande attenzione i settori che hanno registrato i movimenti più estremi. Gli incrementi tendenziali maggiori sono stati rilevati in tre ambiti specifici, dimostrando sacche di resilienza nel tessuto produttivo italiano:

- l’attività estrattiva (+5,2%);

- la metallurgia e fabbricazione di prodotto in metallo (+2,7%);

- la fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche (+2,1).





Le flessioni più ampie, che hanno contribuito maggiormente al risultato negativo complessivo, si sono concentrate in settori chiave ad alta intensità produttiva:

- la fabbricazione di prodotti chimici (-6,6%);

- le industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-5,0%);

- la fabbricazione di coke e prodotti petroliferi raffinati (-4,6%).

Questo quadro generale di rallentamento della produzione industriale Italia, dominato dalla debolezza congiunturale e dalla diffusa flessione annuale, richiede cautela da parte delle imprese e delle istituzioni.