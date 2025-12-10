Crescita lenta per l'economia italiana, PIL reale solo +5% nel 2025. Perché l'Irlanda è leader



Questa realtà è evidenziata da un recente rapporto di BestBrokers, che analizza la crescita PIL Europa 2025 in termini reali.

L'analisi, basata sulle proiezioni del Fondo Monetario Internazionale (FMI) e calcolata sul Prodotto Interno Lordo (PIL) reale di 135 paesi, copre un decennio cruciale tra il 2016 e il 2025. Per fornire un dato che rifletta il vero valore economico al netto dell'inflazione, le stime del 2025 sono state convertite in euro utilizzando il tasso di cambio di dicembre 2025.

L'Italia, con un PIL reale di 1,90 trilioni di euro, ha mostrato un aumento annuo stimato del 3,03% rispetto al 2024. Questo dato, pur positivo in valore assoluto, è sufficiente solo per farla classificare al 31° posto in Europa per dinamismo. In testa alla classifica, invece, si trovano tre economie che stanno definendo il ritmo della crescita continentale: Irlanda, Polonia e Islanda.

Queste sono le prime cinque economie europee per crescita del PIL reale dal 2024:

- Irlanda: 571,09 miliardi di euro, +13,90% dal 2024;

- Polonia: 650,84 miliardi di euro, +9,72% dal 2024;

- Islanda: 24,30 miliardi di euro, +9,50% dal 2024;

- Kosovo: 8,24 miliardi di euro, +8,51% dal 2024;

- Malta: 19,92 miliardi di euro, +8,46% dal 2024.





- 31° Italia 1.90 milardi di euro, +4.96% dal 2024.

Trenta Paesi superano l'Italia in termini di incremento percentuale, mostrando un quadro di espansione economica estremamente eterogeneo nell'Unione Europea e oltre. L'Italia, posizionata molto più in basso, evidenzia una netta disarmonia tra la sua dimensione e il suo slancio. Questa economia Italia stagnazione strutturale è un campanello d'allarme per gli operatori B2B e per il governo.

In termini assoluti, l'Italia si conferma gigante, alle spalle soltanto di Germania, Regno Unito (UK) e Francia. Sebbene il PIL nominale previsto raggiunga i 2,21 trilioni di euro, l'applicazione del deflatore dei prezzi per il 2025, un indice che aumenta rapidamente ogni anno, stabilisce il PIL reale a 1,90 trilioni di euro. Questo processo di deflazione è cruciale perché rivela la reale scala dell'economia, aggiustata per l'inflazione, e il ritmo di crescita effettivo negli ultimi anni.





La performance italiana è superata non solo dai leader, ma anche da altre grandi economie. La Spagna, per esempio, mostra una forza notevole, classificandosi al 14° posto in Europa con una crescita annua del 7,42%. La Francia, pur essendo in ritardo rispetto a Madrid, si piazza comunque in 29ª posizione, appena due gradini sopra l'Italia, con un incremento del 5,09% su base annua.

Al contrario, due tra i maggiori motori economici del continente, il Regno Unito e la Germania, si trovano anch'essi in difficoltà, posizionandosi rispettivamente al 32° e 35° posto. Solo Norvegia, Romania, Moldavia e Kazakistan registrano performance peggiori della Germania.

Quando si analizza la ricchezza pro-capite, l'Italia migliora la sua posizione ma rimane a metà classifica. Il PIL reale pro-capite italiano si attesta a 32.256 euro, collocando il paese al 16° posto in Europa, immediatamente dietro Francia e Malta, ma davanti a Spagna e Repubblica Ceca. I divari con i leader sono tuttavia impressionanti: il Liechtenstein svetta con 199.229 euro pro-capite, seguito dall'Irlanda con 107.589 euro, illustrando la vasta disparità nella produttività individuale e nella distribuzione della ricchezza attraverso il continente.





"La posizione economica dell'Italia alla fine del 2025 evidenzia una dissonanza tra dimensioni e slancio economico: nonostante il quarto PIL reale più grande d'Europa, la sua crescita tiepida evidenzia una stagnazione strutturale. La modesta espansione riflette inefficienze radicate, una legislazione frammentata, un contesto normativo che scoraggia gli investimenti e una predominanza di piccole imprese che limita gli incrementi di produttività.

Mentre i dati principali suggeriscono stabilità, il ritardo nella crescita del Paese rispetto a Paesi come Spagna, Irlanda e Polonia indica che, senza riforme decisive, l'Italia rischia di continuare a registrare risultati inferiori alle aspettative. Guardando al futuro, la crescita futura potrebbe rimanere marginale a meno che il governo non implementi misure strutturali per stimolare gli investimenti, semplificare la regolamentazione e migliorare la competitività", commenta Alan Goldberg, analista dati capo di BestBrokers.



