Skyscanner lancia una nuova piattaforma pubblicitaria





Skyscanner rivoluziona il mondo della pubblicità digitale con la sua nuova piattaforma. Senza ricorrere a cookie di terze parti, Skyscanner Ads Platform offre agli inserzionisti l'opportunità di raggiungere un pubblico vasto e qualificato.

Una piattaforma basata sui dati per la pubblicità del futuro

Skyscanner, il motore di ricerca viaggi globale, presenta Skyscanner Ads Platform, una soluzione innovativa per la pubblicità digitale nel settore turistico. Nata dalla collaborazione con compagnie aeree, agenzie di viaggio online, agenzie media e brand del settore, la piattaforma si propone di guidare i partner attraverso le complessità del marketing digitale moderno.

Skyscanner Ads Platform sfrutta l'enorme mole di dati di prima parte, raccolti da oltre 110 milioni di utenti mensili, e una tecnologia proprietaria per permettere agli inserzionisti di raggiungere segmenti di pubblico specifici in un ambiente che rispetta la privacy. Considerando che il 51% degli utenti utilizza Skyscanner per trovare ispirazione per i propri viaggi, la piattaforma offre ai brand la possibilità di interagire con un pubblico in fase decisionale, senza dover utilizzare cookie di terze parti o altri sistemi di tracciamento invasivi. In un mondo dove la privacy è sempre più importante, questa è una caratteristica fondamentale che si distingue.

Strumenti innovativi per campagne pubblicitarie efficaci

La piattaforma amplia l'offerta pubblicitaria di Skyscanner, introducendo un server pubblicitario avanzato e un ads manager.

Kyle Nimmo, Head of Media Investment di easyJet, conferma l'efficacia della collaborazione con Skyscanner, sottolineando l'importanza dell'accesso a dati di prima parte di alta qualità e la capacità di Skyscanner di sfruttarli per ottenere risultati concreti. Un esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata, in un mondo sempre più attento alla privacy degli utenti.