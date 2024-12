Se la BCE abbasserà i tassi, si risparmierà sui tassi (già 66 euro in meno nel 2024 con tasso variabile)





La BCE si prepara a un nuovo taglio dei tassi di interesse, ma il risparmio per i mutui variabili potrebbe essere inferiore al previsto. Conviene surrogare o aspettare ulteriori cali? Analizziamo la situazione.

L'andamento dei tassi nel 2024

Il 2024 ha visto una discesa dei tassi di interesse, iniziata a giugno. Questa diminuzione ha offerto un po' di sollievo alle famiglie con mutui a tasso variabile. Tuttavia, la riduzione della rata è stata finora modesta, considerando i forti aumenti degli ultimi anni.

Da inizio anno, la rata di un mutuo variabile standard è diminuita di 66 euro, passando da 748 a 682 euro. Siamo ancora lontani dai 456 euro di inizio 2022. Molti hanno scelto di surrogare il mutuo, passando al tasso fisso per bloccare la rata a un livello più basso, sfruttando le offerte delle banche. Chi ha mantenuto il tasso variabile ha risparmiato meno.

Previsioni per il 2025: tassi ancora in calo?

Le previsioni per il 2025, basate sui Futures sugli Euribor, indicano un'ulteriore discesa dei tassi, soprattutto nel primo semestre, seguita da una stabilizzazione. Si stima che l'Euribor a 3 mesi scenda sotto il 2% a giugno 2025. Questo si tradurrebbe in una rata di circa 612 euro per un mutuo variabile standard entro la prima metà del 2025, avvicinandosi ai 600 euro a dicembre, con un risparmio complessivo di quasi 80 euro rispetto a oggi. Non male, ma vale la pena considerare le alternative.

La differenza è evidente e, in questo momento, la scelta del tasso fisso appare la più conveniente per chi acquista una nuova casa, vista la maggiore stabilità e il risparmio immediato offerto. Facile.it, con le sue analisi e simulazioni, fornisce strumenti utili per confrontare le offerte e prendere decisioni informate.