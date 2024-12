Robeco sbarca su Borsa Italiana con gli ETF attivi





Robeco amplia la sua offerta con l'arrivo su Borsa Italiana dei suoi primi Exchange Traded Fund (ETF) attivi, dopo il recente debutto su altre piazze europee. Questi strumenti innovativi e sostenibili, basati sulla ricerca, offrono agli investitori nuove opportunità.

Gli ETF attivi: un'opportunità per gli investitori

Robeco, forte della sua esperienza nell'investimento quantitativo e nell'enhanced indexing, propone quattro ETF attivi. Tre di questi sfruttano le competenze di Robeco in queste aree, mentre il quarto si basa su un approccio quantitativo di nuova generazione. Questi prodotti, pensati sia per gli investitori istituzionali che per quelli wholesale, completano l'offerta esistente di fondi comuni e mandati.

Marcello Matranga, Head Wholesale Italy & DACH di Robeco, sottolinea l'importanza degli ETF attivi in un mercato volatile, evidenziando la loro versatilità, economicità e accessibilità. Nick King, Head of ETF di Robeco, si dice entusiasta dell'accoglienza ricevuta dai clienti e dagli operatori di mercato. Borsa Italiana, come importante piazza di scambio per gli ETF, rappresenta un passo strategico per l'espansione di Robeco. E nel 2025 arriveranno altri ETF azionari e obbligazionari. Robeco prevede di ampliare ulteriormente la sua gamma di ETF nel corso del 2025.

Investimenti 3D: un nuovo paradigma

Gli ETF 3D di Robeco integrano la sostenibilità come fattore chiave, accanto a rischio e rendimento, nell'analisi delle opportunità d'investimento. Questo approccio, basato su vent'anni di esperienza nelle strategie di enhanced indexing, valuta non solo le prospettive finanziarie e il profilo di rischio delle aziende, ma anche la loro gestione dei fattori ESG.

La gamma di ETF attivi Robeco

Robeco offre una gamma diversificata di ETF attivi: Robeco 3D Global Equity UCITS ETF (3DGL), Robeco 3D US Equity UCITS ETF (3DUS), Robeco 3D European Equity UCITS ETF (3D3D), Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF (RDYN).