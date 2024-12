Paybe: la nuova piattaforma di Flowbe rivoluziona i pagamenti digitali riconosciuta da Banca D'Italia





Flowbe, la start-up innovativa fondata nel 2021, lancia PayBe, una piattaforma rivoluzionaria che semplifica e automatizza i pagamenti digitali. Riconosciuta da Banca d’Italia come valida alternativa ad assegni circolari e di traenza, PayBe promette di ottimizzare tempi e costi per privati e aziende.

La sperimentazione di Paybe: un percorso di successo

Avviata nel 2022, la sperimentazione di PayBe si è articolata in tre fasi cruciali.

Inizialmente, la piattaforma è stata testata in un ambiente controllato, senza integrazione con i sistemi bancari, per verificarne la conformità normativa. Successivamente, è stata integrata con i sistemi bancari di pre-produzione, per poi passare alla fase finale di test con diverse transazioni di pagamento reali. Questo processo ha permesso di perfezionare la funzione di programmazione dei pagamenti, che abilita diversi casi d'uso, tra cui il bonifico condizionato. Questa innovativa funzionalità tutela sia il beneficiario, grazie alla verifica della disponibilità fondi, sia il pagatore, poiché l'operazione viene sbloccata solo al verificarsi di condizioni predefinite, certificate da terze parti. Il successo di questa sperimentazione è stato possibile grazie alla collaborazione di importanti istituzioni finanziarie come Banco BPM e Banca di Asti, con il supporto tecnologico di Cedacri e l'assistenza legale dello Studio LawaL.

Nonostante le numerose soluzioni già esistenti, Paybe si distingue per la sua capacità di automatizzare i processi, programmare i pagamenti e garantire la sicurezza delle transazioni grazie all’utilizzo della blockchain.