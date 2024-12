Omnicom e Interpublic: una fusione da 13 miliardi di dollari





Omnicom Group e Interpublic Group (IPG) hanno annunciato lunedì un accordo di fusione da 13,3 miliardi di dollari, creando così il più grande gruppo pubblicitario globale. Questa operazione, strutturata come uno scambio di azioni, porterà gli azionisti di Omnicom a detenere il 60,6% della nuova società e quelli di Interpublic il restante 39,4%. Il valore complessivo dell'accordo, al netto dei debiti, è stimato a 13,3 miliardi di dollari e si prevede che genererà sinergie di costo annuali per 750 milioni di dollari. La chiusura dell'operazione è prevista per la seconda metà del 2025.

Una nuova leadership per un mercato in evoluzione

John Wren, attuale CEO di Omnicom, guiderà la nuova entità. Philippe Krakowsky, CEO di Interpublic, e Daryl Simm, COO di Interpublic, ricopriranno invece i ruoli di co-presidenti e co-COO. Questa fusione arriva in un momento cruciale per il settore pubblicitario, alle prese con le sfide poste dall'AI generativa e da altri cambiamenti tecnologici. La crescita costante di Omnicom ha fornito la leva finanziaria necessaria per l'acquisizione. Basti pensare all'acquisizione, lo scorso anno, di Flywheel Digital, azienda di digital commerce, per 835 milioni di dollari. Il valore di mercato di Omnicom è attualmente di 20,2 miliardi di dollari, a fronte degli 11 miliardi di dollari di IPG. Mentre Omnicom ha registrato una crescita continua, Interpublic ha faticato ad aumentare i ricavi, cedendo alcune attività per investire nella crescita digitale.

Questa fusione potrebbe dare il via a un'ondata di consolidamento nel settore, dove le operazioni di M&A nel campo dell'ad tech sono recentemente aumentate grazie a previsioni di crescita positive. Le questioni antitrust non dovrebbero rappresentare un ostacolo significativo, analogamente a quanto accaduto nel 2013 con il tentativo di fusione tra Publicis e Omnicom.