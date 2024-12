Milleproroghe: stop definitivo alle multe per i no vax, rinviati scudo erariale e obbligo assicurativo





Il governo ha varato il decreto Milleproroghe, un provvedimento che proroga diverse scadenze normative e fiscali. Tra le novità più rilevanti, lo stop definitivo alle multe per i no vax, la proroga dello scudo erariale per gli amministratori pubblici e interventi per la carenza di medici di base.

Addio alle sanzioni per i no vax

Le sanzioni per chi non ha rispettato gli obblighi vaccinali anti-Covid sono state definitivamente cancellate. Quelle già emesse saranno annullate.

Inizialmente si parlava di un rinvio, ma il governo ha optato per la cancellazione definitiva. Al momento, non sono previsti rimborsi per chi ha già pagato. Una decisione che sicuramente farà discutere, ma che mette la parola fine a una vicenda controversa.

Proroga dello scudo erariale e obbligo assicurativo

Lo scudo erariale per gli amministratori pubblici è stato prorogato fino al 30 aprile 2025. Questo significa che la responsabilità contabile sarà limitata ai casi di dolo. Anche il termine per stipulare polizze assicurative contro calamità naturali per imprese con sede in Italia o all'estero con stabile organizzazione nel Paese è stato prorogato, fino al 31 marzo 2025. Una misura volta a tutelare il tessuto produttivo nazionale, dagli eventi imprevedibili.

Autonomia differenziata, cinque per mille e aiuti di Stato

L'istruttoria sui Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) proseguirà fino alla fine del 2025 presso il Dipartimento per gli affari regionali.

Certo, ci si può chiedere, chissà cosa ci riserverà il futuro.