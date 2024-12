Mercato immobiliare direzionale in ripresa: investimenti record nel primo semestre 2024





Il mercato immobiliare direzionale italiano ha vissuto un primo semestre 2024 di grande fermento, con un aumento significativo degli investimenti nel settore degli uffici. Questo cambio di rotta rispetto al 2023, anno caratterizzato da un calo degli investimenti, è dovuto alla rinnovata fiducia di operatori e investitori. Un fattore chiave di questa crescita è la crescente domanda di immobili che rispettano i criteri ESG (Environmental, Social, Governance), la cui scarsità ha fatto salire i valori.

Milano e Roma si confermano le piazze più importanti, attraendo oltre i due terzi degli investimenti totali.

Focus su Milano e Roma

Milano, in particolare, consolida il suo ruolo di protagonista nel mercato immobiliare italiano, registrando un volume di investimenti superiore agli anni passati. La città attrae investimenti grazie alla presenza di immobili di alto valore, concentrati principalmente nel centro storico e nel CBD di Porta Nuova, ma anche in zone periferiche a Sud-Ovest. Per quanto riguarda le locazioni, la domanda rimane vivace, soprattutto nei settori finanza, tecnologia e consulenza, con canoni che raggiungono i 1.000 euro al metro quadro all'anno in zone prestigiose. Roma, pur con una domanda inferiore a Milano, mostra una crescita significativa. Gli investimenti si concentrano nel centro storico, all'EUR, nei Parioli e in altre zone strategiche, con una forte richiesta, come a Milano, di immobili di classe A/A+.

