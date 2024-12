Mercato del lavoro 2025: finanza e ingegneria trainano la ripresa - Guida agli Stipendi italiani di PageGroup





La guida agli stipendi di PageGroup per il 2025 evidenzia un mercato del lavoro in ripresa, con finanza e ingegneria a fare da traino. Nonostante l'incertezza economica del 2024, le opportunità per professionisti qualificati sono in aumento, seppur con un divario persistente tra aspettative di aziende e lavoratori.

“Il 2024 – precisa Tomaso Mainini, amministratore delegato di PageGroup Italia e Turchia – è stato un anno complesso, tra inflazione in costante aumento, difficoltà economiche a livello globale e conflitti in molte parti del mondo.



Il 2025 si prospetta però un anno di ripresa: non mancheranno interessanti opportunità soprattutto in quei settori che, rispetto ad altri, sembrano risentire meno della crisi. Mi riferisco in particolare al comparto Finance ed Engineering & Manufacturing. È ormai assodato che i professionisti stiano diventando sempre più esigenti su stipendi, flessibilità, percorsi di carriera, e che le aziende facciano molta fatica a conciliare queste aspirazioni con le proprie esigenze di business. Colmare questo gap è indispensabile, soprattutto in questa fase caratterizzata da mancanza di profili altamente qualificati”.

Finanza: competenze strategiche e intelligenza artificiale

Il settore finanziario si consolida come supporto strategico per le aziende, con crescente domanda di professionisti altamente qualificati. Si investe in competenze di livello dirigenziale (C-Level) per la definizione e implementazione di strategie finanziarie innovative in un mercato sempre più digitalizzato.

In un certo senso, non è tutto nero, o bianco.