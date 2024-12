Le ricerche più popolari su Google del 2024: tutte le curiosità





L'annuale report di Google sulle ricerche più frequenti degli italiani nel 2023 rivela un quadro variegato di interessi, che spaziano dall'attualità internazionale all'intrattenimento, passando per sport e cultura pop.

Tra i personaggi più cercati, spicca la giovane cantante Angelina Mango, seguita da Kate Middleton e dalle atlete Jasmine Paolini e Ghali. Il mondo dello spettacolo piange la perdita di icone come Sandra Milo e Gigi Riva, le cui scomparse hanno generato numerose ricerche.

Lo sport si conferma protagonista con particolare interesse verso discipline olimpiche come la ginnastica artistica e il nuoto artistico, probabilmente in vista delle prossime Olimpiadi.

Nel settore dell'intrattenimento, le serie TV più cercate includono "Baby Reindeer" e "Fallout", mentre tra i film spiccano "Inside Out 2" e "Oppenheimer". La musica vede dominare le ricerche di testi di canzoni come "Tuta Gold" e "La noia".

Gli italiani hanno mostrato particolare interesse per questioni geopolitiche, cercando spiegazioni su "All eyes on Rafah" e sulle tensioni in Medio Oriente, con queries come "Perché Iran attacca Israele".

Le ricerche pratiche non sono mancate, con numerose richieste su destinazioni turistiche come Durazzo e Gubbio, oltre a ricette tradizionali come gli spatzle e il risotto alla monzese.

Particolare attenzione è stata dedicata anche allo stile e al dress code, con ricerche specifiche su come vestirsi in determinate occasioni, dalle visite alle grotte di Frasassi ai matrimoni autunnali.