L’Italia al centro dell’innovazione europea sull’AI





L’Italia si aggiudica un importante progetto europeo per la creazione di una delle prime AI Factory, infrastrutture cruciali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale nel continente.

Un supercomputer per l’AI made in Italy

L’Italia, con il supporto di Austria e Slovenia, ospiterà una delle prime AI Factory europee, grazie al progetto IT4LIA AI Factory. L’iniziativa, coordinata da CINECA e cofinanziata da Ministero dell’Università e della Ricerca, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), Regione Emilia-Romagna, INFN, ItaliaMeteo, AI4I e Fondazione Bruno Kessler, prevede la realizzazione di un supercomputer all'avanguardia ottimizzato per l'AI.

Questa potente infrastruttura sarà installata presso il Tecnopolo Manifattura di Bologna, consolidando il ruolo dell'Italia come leader europeo nel supercalcolo, big data, AI e calcolo quantistico. Il progetto, che rappresenta un investimento di circa 430 milioni di euro, cofinanziato da Italia ed EuroHPC, mira a sviluppare applicazioni e servizi per supportare le imprese e rafforzare l’ecosistema tecnologico nazionale. Un successo che arriva dopo anni di impegno e investimenti strategici, iniziato nel 2017, volti a posizionare l'Italia in prima linea nell'innovazione tecnologica.

Impatto su settori chiave e modello one-stop-shop

IT4LIA AI Factory avrà un impatto significativo su settori strategici come l'agroalimentare, la cybersecurity, le scienze del clima e della Terra, la mitigazione dei rischi climatici e il manifatturiero. Attraverso un modello organizzativo one-stop-shop, il progetto semplificherà l'accesso a servizi innovativi per ricercatori, startup e PMI, promuovendo una maggiore collaborazione e un'economia più dinamica e interconnessa.

