IBM "illumina" il futuro dell'AI con la luce





IBM rivoluziona l'efficienza energetica e la velocità dell'AI con l'ottica co-packaged. L'intelligenza artificiale sta cambiando il mondo, ma il suo enorme appetito energetico rappresenta una sfida. IBM propone una soluzione innovativa: l'ottica co-packaged (CPO). Immagina la velocità della luce applicata al cuore dei data center. Questa tecnologia, in fase di prototipo, integra componenti ottici direttamente con le connessioni elettriche, superando i limiti dei tradizionali cavi in rame.

Comunicazioni alla velocità della luce

La CPO porta la fibra ottica all'interno dei rack dei server, consentendo una larghezza di banda senza precedenti.

Questo significa che i dati viaggiano molto più velocemente, accelerando l'addestramento dei modelli di AI, in particolare i Large Language Model (LLM), e riducendo drasticamente il consumo energetico. Si parla di un addestramento fino a cinque volte più rapido e di un risparmio energetico paragonabile al consumo annuo di 5.000 abitazioni per ogni modello addestrato. Un vantaggio enorme, sia in termini di prestazioni che di sostenibilità.

Risparmio energetico e costi ridotti

Oltre alla velocità, l'efficienza energetica è un punto cardine della CPO. Dario Gil, SVP e Direttore della Ricerca di IBM, sottolinea l'importanza di questa innovazione per i data center del futuro, sempre più affamati di energia a causa delle crescenti esigenze dell'AI generativa. La CPO promette una riduzione dei consumi di oltre cinque volte rispetto alle attuali interconnessioni elettriche.

Questo si traduce in un notevole risparmio economico per le aziende, rendendo l'AI più accessibile e sostenibile. La tecnologia CPO di IBM apre le porte a una nuova era per l'AI, più veloce, efficiente e rispettosa dell'ambiente. Un passo fondamentale per un futuro in cui l'intelligenza artificiale potrà esprimere tutto il suo potenziale, senza compromettere la salute del nostro pianeta. La CPO è come se iniettassimo la potenza della fibra ottica direttamente nelle vene dei data center.