Google e Meta sotto indagine UE per pubblicità segreta rivolta ai minori





La Commissione Europea ha avviato un'indagine approfondita sulla controversa partnership pubblicitaria tra Google e Meta Platforms, emersa da un'inchiesta del Financial Times lo scorso agosto. Al centro dell'attenzione, un progetto marketing segreto che mirava a raggiungere utenti tra i 13 e i 17 anni su YouTube, piattaforma di proprietà di Alphabet, per promuovere Instagram.

La collaborazione, che aveva già raggiunto gli Stati Uniti e si preparava a un'espansione globale, è stata successivamente interrotta.

Nonostante ciò, i funzionari della Commissione hanno raccolto informazioni dettagliate sul caso, trasmettendole ai regolatori per valutare possibili azioni.

In ottobre, le autorità hanno richiesto agli avvocati di Alphabet di fornire una documentazione completa, includendo "dati, presentazioni, chat interne ed email relative alle campagne pubblicitarie".

Un portavoce di Google ha dichiarato: "Le misure di protezione che abbiamo implementato per tutelare gli adolescenti, come il divieto di personalizzazione degli annunci, sono all'avanguardia nel settore e continuano a funzionare efficacemente". L'azienda ha inoltre confermato di aver aggiornato la formazione interna per garantire che i team di vendita rispettino le politiche e le protezioni tecniche.

È importante notare che Google applica restrizioni sul targeting pubblicitario basato su età, genere o interessi per gli utenti minori di 18 anni.

Meta, da parte sua, ha recentemente implementato controlli parentali e privacy potenziati per gli account Instagram degli utenti minorenni, in risposta alle crescenti preoccupazioni sugli effetti negativi dei social media sui giovani.