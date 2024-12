Fintech italiano: boom di ricavi e sguardo al Sud-est asiatico





Il settore fintech italiano è in forte espansione, con ricavi in crescita esponenziale e un interesse crescente da parte degli investitori internazionali, soprattutto nel Sud-est asiatico.

Il settore fintech italiano sta vivendo un periodo di forte crescita. I ricavi sono passati da circa 123 milioni di dollari nel 2017 a oltre 3,37 miliardi di dollari nel 2024, un aumento di oltre 26 volte in soli sette anni. Questo dato, presentato dall’Agenzia ICE al Singapore Fintech Festival, testimonia il dinamismo delle 600 imprese italiane, tra startup e nuove realtà, che operano nel settore.

Il festival, organizzato dalla Monetary Authority of Singapore (MAS), ha visto la partecipazione di oltre 66.000 persone provenienti da 150 paesi, offrendo una vetrina globale per le nove aziende italiane innovative selezionate dall’Agenzia per il Commercio Estero e l’Internazionale Italiana, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Singapore: un hub strategico per il fintech italiano

Singapore, con le sue 1600 aziende fintech, un solido quadro normativo, infrastrutture avanzate e abbondanti capitali, rappresenta un hub strategico per le imprese italiane che vogliono espandersi nel Sud-est asiatico. L’ambasciatore italiano a Singapore e Brunei, Dante Brandi, ha sottolineato come la digitalizzazione dei servizi finanziari, a partire dal 2016, abbia democratizzato l’accesso al credito e ridotto i costi transfrontalieri, aprendo nuove opportunità per i talenti italiani in questa regione.