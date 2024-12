Esportazioni cinesi in calo: l'ombra di Trump e le sfide per l'economia globale





L'economia cinese mostra segnali di debolezza: le esportazioni rallentano e le importazioni calano inaspettatamente, sollevando preoccupazioni per l'economia globale. Il rallentamento delle esportazioni cinesi e il calo delle importazioni a novembre dipingono un quadro preoccupante per la seconda economia mondiale. I dati doganali mostrano una crescita delle esportazioni del 6,7%, ben al di sotto delle previsioni dell'8,5% e in netto calo rispetto al 12,7% di ottobre. Ancora più allarmante è il calo del 3,9% delle importazioni, il peggior risultato in nove mesi, che contraddice le aspettative di una crescita dello 0,3%.

Questa situazione alimenta la richiesta di maggiori interventi politici per sostenere la domanda interna.

Il ritorno di Trump e il rischio di una nuova guerra commerciale

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca porta con sé nuove incertezze commerciali. La promessa di Trump di imporre ulteriori dazi del 10% sui prodotti cinesi, nel tentativo di contrastare il traffico di sostanze chimiche utilizzate per la produzione di fentanyl, preoccupa l'apparato industriale cinese, che esporta ogni anno merci per oltre 400 miliardi di dollari negli Stati Uniti. Inizialmente, Trump aveva minacciato dazi superiori al 60%. L'incertezza legata ai dazi ha spinto gli esportatori ad anticipare le spedizioni verso i magazzini statunitensi a ottobre, prevedendo nuove commesse una volta che la domanda globale si sarà ripresa.

L'impatto sull'economia cinese e le strategie di Pechino

Questo scenario ha un impatto significativo sull'economia cinese.

Il surplus commerciale cinese è aumentato a 97,44 miliardi di dollari a novembre, rispetto ai 95,72 miliardi di dollari di ottobre. Il futuro dell'economia globale è incerto e le decisioni politiche dei prossimi mesi saranno cruciali per la stabilità dei mercati internazionali.