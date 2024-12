Cybersecurity in Europa: l'unione fa la forza





L'Unione Europea rafforza le sue difese digitali con il Cyber Solidarity Act, un regolamento volto a creare uno scudo comune contro le crescenti minacce informatiche. Approvato a dicembre 2024, il provvedimento segna un passo importante verso una strategia di sicurezza condivisa.

Cos'è il Cyber Solidarity Act?

Il Cyber Solidarity Act istituisce un sistema di cooperazione tra gli stati membri per affrontare efficacemente gli attacchi informatici. Prevede la creazione di hub informatici nazionali per monitorare e contrastare le minacce, il rafforzamento della cooperazione transfrontaliera tra governi, aziende e istituzioni e la condivisione di risorse tecnologiche avanzate per supportare gli stati membri meno equipaggiati.

Il principio cardine del regolamento è la solidarietà: i paesi si impegnano ad aiutarsi a vicenda in caso di attacchi su larga scala. Questo approccio vuole garantire un elevato livello di protezione a tutti gli stati membri, riducendo le disuguaglianze nella sicurezza informatica all'interno dell'Unione Europea. Un rappresentante della Commissione Europea ha sottolineato l'importanza di una risposta europea a un problema europeo, la cybersecurity.

Un contesto di crescente allarme

L'adozione del Cyber Solidarity Act avviene in un momento di crescente preoccupazione per la sicurezza digitale. Attacchi ransomware, campagne di disinformazione e spionaggio informatico sono in aumento, colpendo governi e aziende. Il Global Cybercrime Report 2025 evidenzia i danni miliardari causati dal cybercrime in Europa, sottolineando l'urgenza di una risposta coordinata.

