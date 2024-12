Cina: svolta verso stimoli economici, mercati in festa





Mercati azionari in rialzo dopo l'annuncio di nuove politiche economiche da parte della Cina.

I mercati finanziari hanno reagito positivamente agli annunci della Cina riguardo a un cambio di rotta nella sua politica economica. L'orientamento verso stimoli monetari e fiscali ha generato un'ondata di ottimismo, soprattutto per i titoli legati all'economia cinese. Questo cambio di strategia, il primo in 14 anni, prevede una politica monetaria "moderatamente allentata" e interventi per stabilizzare il mercato immobiliare e azionario, oltre a misure per stimolare la domanda interna.

Titoli cinesi e legati al mercato interno in forte rialzo

L'annuncio ha avuto un impatto immediato sui mercati.

Il KraneShares CSI China Internet ETF ha registrato un'impennata dell'11%, trainato dalle performance positive di colossi internet cinesi come Alibaba, Baidu, PDD, JD.com, NetEase, Trip.com, KE Holdings e Bilibili. Anche l'Hang Seng Tech Index di Hong Kong, dopo un'iniziale flessione, ha chiuso in rialzo del 4,5%, mentre il più ampio Hang Seng Index è salito del 2,8%. Non solo i titoli tecnologici hanno beneficiato di questa svolta. Anche i marchi di consumo con una forte presenza in Cina, come Estée Lauder, Nike, Las Vegas Sands, Melco, Wynn Resorts, Canada Goose, Yum China e Starbucks, hanno visto i loro titoli apprezzarsi.

Effetti positivi anche su materie prime e industria chimica

L'ottimismo si è esteso anche ad altri settori. Le società minerarie, sensibili alla domanda cinese di materie prime, hanno registrato guadagni significativi.

O no? E se fosse solo una bolla speculativa? Il tempo lo dirà.