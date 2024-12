Borse europee lisce, Milano chiude a -0,1% in attesa dell'inflazione Usa





Le borse europee hanno chiuso la seduta odierna senza grandi scossoni, con Milano a -0,1%. L'attenzione degli investitori è rivolta al dato sull'inflazione americana atteso per domani, cruciale per capire le prossime mosse della Federal Reserve in termini di politica monetaria. Questo dato influenzerà le decisioni in vista della riunione del 18 dicembre.

Occhi puntati sulla BCE e sulle tensioni geopolitiche

In Europa, l'attenzione è focalizzata sul meeting della BCE di giovedì e sulla conferenza stampa della presidente Christine Lagarde.

Un taglio dei tassi è ampiamente previsto, ma il mercato si aspetta una riduzione di soli 25 punti base. L'incertezza è alimentata dalle tensioni geopolitiche legate alla crisi in Siria e dai timori per la politica dei dazi di Donald Trump, presidente degli Stati Uniti. Questi fattori contribuiscono al clima di cautela che caratterizza il mercato.

Movimenti nel settore bancario italiano

A Piazza Affari, sotto i riflettori ci sono i titoli del settore bancario. Crédit Agricole ha precisato che l'aumento della sua partecipazione in Anima Holding non mira al controllo di Banco BPM. Francesco Gaetano Caltagirone, intanto, ha rafforzato la sua presenza in Banco BPM, portando la sua quota al 5,3%. I titoli bancari sono dunque al centro di importanti movimenti e rimangono sotto la lente degli osservatori.

Wall Street in attesa dei dati sull'inflazione

Anche Wall Street si muove poco, in attesa dei dati sull'inflazione americana (prezzi al consumo domani e prezzi alla produzione giovedì). Gli analisti prevedono un taglio dei tassi di interesse di 25 punti base nella prossima riunione della Federal Reserve. Il Nasdaq, trainato dai titoli tecnologici, ha raggiunto il suo massimo storico a 19.887 punti. L’indice continua a macinare record, spinto dalla crescita delle aziende tech. E chi avrebbe pensato che sarebbe salito così tanto.