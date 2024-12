Borsa Italiana in lieve calo, Gewiss lancia l'opa su Beghelli





Mercati azionari in rosso, con Piazza Affari che segue il trend negativo. Gewiss pronta a rilevare Beghelli.

Le principali borse europee, inclusa Borsa Italiana, hanno chiuso la giornata del 10 dicembre 2024 in ribasso. Il FTSEMib, l'indice principale di Milano, ha registrato un calo dello 0,1%, attestandosi a 34.525 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 34.394 e un massimo di 34.621 punti. Anche il FTSE Italia All Share ha chiuso in territorio negativo, con una flessione dello 0,06%. Lievi rialzi, invece, per il FTSE Italia Mid Cap (+0,42%) e una leggera flessione per il FTSE Italia Star (-0,08%).

Il volume degli scambi è stato inferiore rispetto alla giornata precedente, raggiungendo i 2,18 miliardi di euro contro i 2,65 miliardi di lunedì. In questo contesto di generale ribasso, si segnala il buon andamento di Stellantis. Lo spread Btp-Bund, indicatore del differenziale di rendimento tra i titoli di stato italiani e tedeschi, è rimasto sotto i 110 punti base, con il rendimento del Btp decennale che si è aggirato intorno al 3,2%. L’euro ha perso terreno sul dollaro, scendendo a 1,05. Alle 17.30, il bitcoin era sceso sotto i 96.000 dollari (circa 91.000 euro).

Stellantis continua la sua corsa, Beghelli protagonista

Stellantis, il gruppo automobilistico nato dalla fusione tra FCA e PSA, ha proseguito il suo trend positivo degli ultimi giorni, con un rialzo dello 0,97%, raggiungendo quota 13,274 euro. Telecom Italia TIM ha registrato un lieve rialzo (+0,16% a 0,2429 euro), mentre Brunello Cucinelli ha subito una flessione dell'1,32%, chiudendo a 97,55 euro.

