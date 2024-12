Assegno di inclusione: in arrivo doppia ricarica e anche i pagamenti anticipati a dicembre





L’arrivo del Natale porta con sé buone notizie per alcuni beneficiari dell’Assegno di Inclusione. A dicembre, infatti, sono previsti sia pagamenti anticipati che doppie ricariche, offrendo un aiuto concreto alle famiglie durante le festività. Ma vediamo nel dettaglio come funzionerà questo meccanismo. Le voci che circolano online trovano riscontro nelle informazioni ufficiali: a dicembre, l’Assegno di Inclusione seguirà una procedura simile a quella adottata nel 2023 per il Reddito di Cittadinanza.

Questo significa pagamenti anticipati per venire incontro alle esigenze delle famiglie durante le spese natalizie.

Pagamento anticipato per tutti

La prima buona notizia riguarda tutti i beneficiari dell’Assegno di Inclusione: il pagamento della mensilità di dicembre, solitamente erogata il 27 del mese, arriverà in anticipo. La data prevista è il 21 dicembre. Questo permetterà alle famiglie di avere maggiori risorse a disposizione per affrontare le spese legate alle festività. Questa scelta, coerente con quanto avvenuto lo scorso anno per il Reddito di Cittadinanza, dimostra l’attenzione verso i nuclei familiari in situazioni di fragilità economica, soprattutto in un periodo delicato come quello natalizio. L’Assegno di Inclusione, che ha sostituito il Reddito di Cittadinanza, ne mantiene le principali caratteristiche operative, compresa la modalità di erogazione mensile.

Una misura sicuramente apprezzata da chi si trova in una situazione di bisogno. Insomma, dicembre si preannuncia un mese con buone notizie per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione.