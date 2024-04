NIQ & GfK: il futuro dei consumatori, con insight e prospettive

Guidare la crescita con The Full View™

Nel quarto intervento, Stefano Cini e Sabrina Melinu hanno illustrato come utilizzare concretamente The Full View per tradurre gli insight strategici in azioni pratiche. Attraverso casi studio reali, hanno dimostrato l'importanza della visione a 360° dello Shopper e delle differenze territoriali per affrontare le sfide quotidiane delle aziende.

Ottimizzare le strategie con The Full View

L'accesso a The Full View consente alle aziende di ampliare la propria prospettiva e di adottare strategie mirate sia a livello omnicanale che territoriale. Questo approccio multidimensionale permette di conoscere a fondo il proprio Shopper e di adattare le strategie di marketing in modo preciso e efficace.

Case study di successo

I casi di successo presentati durante l'evento dimostrano come l'integrazione di insight sul largo consumo, la tecnologia e i beni durevoli sia fondamentale per prosperare in un contesto sempre più frammentato e polarizzato. Dall'individuazione dei target più interessanti all'ottimizzazione degli assortimenti, queste aziende hanno dimostrato di saper cogliere le opportunità di crescita.