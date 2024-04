Moëc (AXA IM): riunione interlocutoria per la BCE, ma è probabile che agisca prima rispetto alla FED

La possibilità di una divergenza tra la Bce e la Fed è ora l’ipotesi di base del mercato. Anche se manteniamo giugno come baseline per il primo taglio della Fed, è innegabile che il flusso di dati sia meno chiaramente a sostegno di un’inversione della politica monetaria negli Stati Uniti rispetto all’Eurozona. La creazione di posti di lavoro rimane solida e la sua riaccelerazione dall’autunno dello scorso anno è stata nuovamente confermata nelle buste paga di marzo. Notiamo tuttavia che la crescita dei salari si è stabilizzata ad un ritmo che, supponendo che gli attuali guadagni di produttività rimangano sostenuti, dovrebbe essere coerente con un ritorno all’inflazione del 2%. Le solide condizioni di offerta, guidate in particolare da un’ampia immigrazione netta, stanno anch’esse contribuendo. Il fatto che il recente ‘Fedspeak’ sia diventato notevolmente prudente ha senso, ma consideriamo ancora le allusioni di Kashkari della scorsa settimana a “nessun taglio' nel 2024 come uno scenario estremo. Al contempo, il fatto che la Bce tagli prima della Fed rientra assolutamente nel nostro “range di plausibilità”. Notiamo che il tasso di cambio dell’euro si è lievemente ammorbidito nonostante l’inversione delle aspettative del mercato sui differenziali dei tassi di policy (all’inizio di febbraio il consenso era ancora per un maggior numero di rialzi da parte della Fed rispetto alla Bce). Ciò dovrebbe incoraggiare la Bce a prendere le decisioni giuste per l’area euro, indipendentemente da ciò che farà la Fed.