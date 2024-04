Convogliare i risparmi degli italiani in capitali da investire per il sistema italia

L'unione del mercato dei capitali: un 'need to have' per l'Europa

Mario Nava ha enfatizzato la necessità di varare definitivamente l'unione del mercato dei capitali, trasformandola da un obiettivo 'nice to have' a un 'need to have'. Questo è essenziale per competere con potenze globali come gli Stati Uniti e la Cina. Mario Monti, ex Presidente del Consiglio, ha richiesto un maggiore rigore e sacrificio per realizzare l'obiettivo europeo, criticando la politica per la mancanza di prospettive a lungo termine.

Investire in italia: creare un contesto attrattivo

Il sottosegretario al Mef Federico Freni ha sottolineato l'importanza di rendere gli investimenti in Italia attrattivi. Il sistema italiano, caratterizzato da piccole e medie imprese, richiede un contesto favorevole agli investimenti, dove la massimizzazione del profitto rimane un driver importante. Tuttavia, il governo non intende costringere gli investitori istituzionali, ma creare un ambiente in cui investire in Italia diventi allettante.