Perché il prezzo del petrolio Brent a un passo dai 100 dollari spaventa i mercati e spinge lo yen



Di solito un greggio così costoso indebolisce la valuta del Giappone a causa della sua totale dipendenza dalle importazioni energetiche. Eppure la divisa nipponica è tornata sui massimi da sette mesi nei confronti del dollaro. Questo accade perché molti operatori stanno chiudendo in fretta le posizioni speculative corte. C'è chi scommette su una BOJ molto più aggressiva nel rialzo dei tassi di interesse durante i prossimi appuntamenti ufficiali.

Il clima geopolitico si è fatto decisamente cupo. L'Iran ha colpito una base militare degli USA in Giordania per rispondere agli attacchi americani contro le proprie petroliere. Contemporaneamente gli Houthi continuano a prendere di mira diverse città in Arabia Saudita. Un ritorno stabile del greggio sopra i 100 dollari rappresenterebbe una doccia fredda per chi sperava in un rapido calo dell'inflazione globale.

L'andamento del comparto tecnologico e le mosse della BOJ

Il comparto legato allo sviluppo dell'AI sembrava aver perso la bussola a luglio, ma ora sta rialzando la testa. SK Hynix ha registrato un balzo superiore al 4%, trainando il KOSPI sudcoreano verso una chiusura positiva.











A Tokyo si nota un forte interesse per le aziende produttrici di cavi come Fujikura e Furukawa Electric. Il merito è di un importante contratto siglato tra Verizon e Corning per la fornitura di fibra ottica. Questa notizia ha ridato ossigeno alle aspettative sui data center. Il Nikkei riesce a restare in territorio positivo. È un mezzo miracolo se si considera che uno yen così forte di solito danneggia le aziende giapponesi che esportano all'estero.

La corsa della valuta giapponese verso il livello di 152,89 per dollaro è nata da segnali rigorosi provenienti dalla BOJ. Il movimento è stato poi alimentato dalle dichiarazioni di Scott Bessent e dalle ipotesi di un massiccio rientro di capitali verso i bond domestici. Una volta partita la volata, gli algoritmi di trading hanno fatto il resto attivando gli stop loss. È quasi ironico vedere come i mercati reagiscano con precisione matematica mentre il contesto internazionale sembra scivolare nel caos più totale.

Il prossimo livello da monitorare con attenzione è il massimo annuale fissato a 152. Alcuni osservatori ritengono che la divisa nipponica abbia corso troppo velocemente.



Non è escluso un ritorno verso quota 155 prima della riunione della banca centrale prevista per giovedì e venerdì. Un aumento del costo del denaro di un quarto di punto è già scontato dagli operatori. La vera differenza la faranno le indicazioni sul ritmo dei prossimi interventi.

La BCE si prepara a decidere sui tassi nella giornata di giovedì. Sarà un passaggio fondamentale che anticiperà i dati americani sull'inflazione previsti per venerdì. La prossima settimana l'attenzione si sposterà sulla Fed, dove le scommesse sono ancora divise tra chi vede una pausa e chi un ulteriore rialzo. Poco dopo toccherà alla BoE che probabilmente sceglierà la strada della stabilità.

I prossimi appuntamenti da segnare in agenda per chi gestisce strategie di mercato sono:

- decisione sui tassi della BCE prevista per giovedì;

- pubblicazione dei dati sul PPI degli USA giovedì pomeriggio;

- indice dei prezzi al consumo CPI americano atteso per venerdì;

- rilevazione del PIL del Regno Unito nella mattinata di venerdì;

- riunione della BOJ programmata tra giovedì e venerdì prossimi.





Il prezzo del petrolio Brent rimane il termometro principale per misurare la febbre dell'economia mondiale. Se la tensione in Medio Oriente non dovesse allentarsi, la soglia dei 100 dollari potrebbe diventare un nuovo pavimento anziché un soffitto. Questo cambierebbe radicalmente le prospettive per i costi industriali e per le politiche monetarie di Europa e Stati Uniti.

Articolo redatto da Marcello Esposito, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

L'immagine è stata rielaborata con l'intelligenza artificiale

Economia

Articolo del 09/09/2026



