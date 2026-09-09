

Forse anche l'intelligenza artificiale sta imparando che, a fine mese, il bilancio conta più della poesia algoritmica.

I numeri parlano chiaro e non lasciano spazio a molte interpretazioni. Per completare l'intero set di compiti previsti dal benchmark, Accio ha richiesto una spesa stimata di 3,69 dollari. Al contrario, OpenAI Codex si è fermato a 9,27 dollari e Claude Code ha toccato i 9,51 dollari. La differenza è enorme. Alibaba.Com ha presentato questi dati durante CoCreate, l'appuntamento annuale per imprenditori e piccole imprese, puntando tutto sull'accessibilità economica. L'idea è semplice: uno strumento tecnologico che prosciuga il budget è inutile per chi deve far quadrare i conti ogni giorno.

"Per una piccola impresa, un'AI che non ci si può permettere non ha alcuna utilità". Queste le parole di Kuo Zhang, presidente di Alibaba.Com, che chiarisce la visione del gruppo cinese. "Il nostro obiettivo non è semplicemente rendere l'intelligenza artificiale più potente, ma fare in modo che l'AI applicata al commercio sia concreta e accessibile anche per un'impresa composta da una sola persona.







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La strategia per ridurre le spese si basa su un'architettura intelligente. Accio non usa sempre il modello più potente e costoso per ogni minima richiesta. Il sistema analizza il compito e sceglie la risorsa più adatta. Se una traduzione o una ricerca di routine può essere fatta da un modello leggero, l'agente evita di scomodare le potenze di calcolo più onerose. Questo metodo cerca di raggiungere la frontiera di Pareto, bilanciando velocità e qualità senza sprecare risorse informatiche. Un po' come evitare di usare un tir per consegnare una busta da lettere, un errore che molti sistemi generalisti continuano a commettere.

L'efficienza di questa gestione operativa eCommerce passa per tre pilastri tecnici definiti con precisione:

- intelligenza specializzata che utilizza dati e workflow specifici del settore;

- scelta della risorsa più adatta per ogni singolo passaggio del lavoro;

- riduzione delle elaborazioni superflue tramite il riutilizzo della cache e la compressione del contesto.





Integrazione globale e apertura dei dati su GitHub

Oltre al risparmio, la novità riguarda la creazione di un ambiente di lavoro unico. Le PMI possono ora utilizzare Accio per analizzare i mercati, trovare nuovi prodotti, valutare l'affidabilità dei fornitori e gestire la logistica quotidiana. La vera forza risiede nella capacità di connettersi con i principali marketplace mondiali. Gli utenti possono infatti operare su Amazon, Shopify, eBay, TikTok Shop e Walmart senza dover saltare da una finestra all'altra del browser. È un tentativo ambizioso di centralizzare il commercio elettronico mondiale sotto un'unica interfaccia intelligente.

La trasparenza sembra essere un altro punto cardine di questa operazione. Alibaba.Com ha infatti reso disponibile Commerce Agent Bench in modalità open source su GitHub. Non si tratta di test teorici o simulazioni di laboratorio. Il benchmark nasce dall'analisi di 10 milioni di utenti PMI attivi e oltre 1,6 milioni di conversazioni reali.



Questi dati sono stati sintetizzati in 107 attività concrete che spaziano dal calcolo del landed cost alla rilevazione di possibili frodi nei pagamenti.

L'analisi dei flussi di lavoro ha confermato che nessun modello di AI è imbattibile in ogni campo. Per questo motivo, l'approccio basato sul task-level routing risulta vincente. Scegliere l'algoritmo giusto per la specifica necessità permette di gestire anche compiti complessi, come la lettura di centinaia di e-mail non strutturate o la prenotazione di spedizioni internazionali con diversi vettori. In un mondo che corre verso l'automazione totale, Alibaba.Com scommette sulla praticità. Resta da vedere se le imprese occidentali preferiranno la fedeltà ai marchi della Silicon Valley o la convenienza economica di questa nuova via della seta digitale. Nondimeno, il segnale inviato al mercato è potente: l'intelligenza artificiale deve smettere di essere un lusso per diventare un attrezzo da officina.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



Digitale

Articolo del 09/09/2026



