Il muro commerciale di Trump: lo scontro tra USA e Canada gela i mercati globali





Le mosse di Washington arrivano a stretto giro dopo l'attivazione dei controdazi decisi da Ottawa. Il governo canadese aveva infatti risposto con tariffe tra il 15% e il 50% su un volume d'affari di 27,6 miliardi di dollari canadesi di merci statunitensi. Una reazione speculare, dollaro su dollaro, ai dazi del 50% che gli USA avevano imposto il 22 agosto su circa 20 miliardi di dollari di beni canadesi. Lo scambio di colpi è diventato frenetico. Prima le tariffe americane, poi la difesa di Ottawa, l'attacco frontale al colosso aeronautico Bombardier e ora i divieti assoluti di importazione.

Il presidente ha pescato nel passato giuridico più cupo dell'America. Ha utilizzato la Section 338 Tariff Act del 1930. Si tratta di una norma dell'epoca della Grande Depressione che conferisce poteri enormi al capo dello Stato. Egli può applicare dazi fino al 50% o escludere totalmente dei prodotti dal mercato interno se ritiene che un Paese estero stia discriminando il commercio americano.











L'amministrazione sostiene con forza che il Canada penalizzi le imprese degli Stati Uniti nel comparto dei latticini, degli alcolici e dei veicoli.

Le accuse vengono respinte con decisione dal governo canadese, che definisce le proprie azioni come una pura autodifesa contro misure unilaterali. Il blocco alle frontiere colpirà pesantemente il settore del beverage. L'elenco è lungo e dettagliato, anche se fa sorridere l'idea che qualcuno a Washington abbia temuto seriamente l'invasione del mezcal canadese, un prodotto che notoriamente non rappresenta esattamente il core business delle foreste del nord.

Ecco i primi cinque settori colpiti dai divieti o dai rincari più pesanti:

- Birra;

- Vino;

- Whisky;

- Rum;

- Vodka.

Il settore dei prodotti lattiero-caseari vede restrizioni più mirate. Il divieto riguarda le proteine del siero del latte, le melasse e la birra analcolica. I formaggi canadesi, pur non essendo vietati, subiranno comunque un dazio del 50%. La stessa sorte toccherà a partire dal 15 settembre a beni come la carta, l'alluminio, il legno, i mobili e gli apparecchi per l'illuminazione.



Resta sul tavolo la minaccia di raddoppiare i dazi sulle auto canadesi, portandoli dal 25% al 50% con l'inizio del nuovo anno.

Lo scontro si sposta anche sul piano degli appalti pubblici. La General Services Administration (GSA) ha ricevuto l'ordine di eliminare prodotti di origine canadese per un valore di 50 miliardi di dollari dai cataloghi utilizzati dalle agenzie federali. Si tratta di un segnale politico chiarissimo. La Casa Bianca usa l'accesso al proprio immenso mercato interno come una leva diplomatica brutale. L'accordo USMCA, che dovrebbe regolare il libero scambio in Nord America, sembra impotente di fronte alla Section 338. Questa norma crea un'area d'ombra legale che non garantisce protezione alle merci colpite, anche se rispettano le regole d'origine.

L'economia del Canada vive una fase di estrema fragilità. Il premier Mark Carney ha suggerito di ridurre la dipendenza dal partner meridionale, ma la realtà dei fatti è ostinata.



Il legame economico è così stretto che ogni ritorsione rischia di trasformarsi in un danno autoinflitto. Il caso Bombardier è emblematico. Quando l'amministrazione ha colpito il gigante dell'aviazione, la protesta è esplosa all'interno degli stessi USA. In Kansas i repubblicani si sono rivoltati: i fornitori americani di Bombardier danno lavoro a migliaia di persone sul suolo statunitense.

Il consenso interno per queste manovre è basso. Un sondaggio Reuters e Ipsos evidenzia che solo il 20% degli americani approva i dazi sui beni canadesi. La pressione dell'opinione pubblica potrebbe essere l'unico vero freno a questa escalation, superando l'efficacia di trattati e accordi bilaterali. Le ripercussioni arrivano fino in Europa e colpiscono anche l'Italia. Sebbene l'impatto diretto sul nostro export verso gli Stati Uniti possa apparire contenuto, il rischio sistemico è elevato.

Le tensioni alimentano l'incertezza sui flussi logistici e sull'eCommerce transfrontaliero.



I mercati hanno reagito male. Il Brent ha superato la soglia dei 100 dollari al barile e le borse del vecchio continente hanno segnato ribassi diffusi. Questo clima genera spinte inflazionistiche che pesano sulle decisioni della BCE e sul calcolo del PIL delle nazioni europee. L'effetto domino sulle esportazioni italiane in Nord America non è una fantasia, ma una variabile reale da monitorare quotidianamente.

Nondimeno la strategia americana non sembra intenzionata a fare passi indietro nel breve periodo. La Casa Bianca prosegue sulla strada del protezionismo più spinto. "Il messaggio è politico almeno quanto economico", e la sensazione è che la diplomazia sia stata messa da parte per far spazio ai decreti. In un mondo interconnesso dove l'AI ottimizza le catene di fornitura in tempo reale, il ritorno a barriere fisiche e divieti doganali del secolo scorso appare quasi anacronistico. Eppure è la realtà con cui le imprese canadesi e i loro partner globali devono fare i conti oggi.





Articolo redatto da James Williams, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 09/09/2026



