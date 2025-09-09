Monte Paschi su Mediobanca: l'OPAS che farà la storia della finanza italiana



Le richieste di adesione hanno toccato quota 506.633.074, una cifra che si traduce in un imponente 62,2951% delle azioni messe sul tavolo.





Questo dato supera ampiamente la soglia minima richiesta del 35%, garantendo a MPS un controllo saldo su Piazzetta Cuccia, il salotto buono della finanza milanese. È un risultato clamoroso, che sancisce un nuovo corso per entrambi gli istituti. Le azioni acquistate sul mercato nei giorni 5 e 8 settembre non sono state incluse in questa prima fase, ma l'offerta si riaprirà dal 16 al 22 settembre per accogliere ulteriori adesioni, consolidando ulteriormente la presa di MPS.





Questo cambio di controllo anticipa modifiche significative ai vertici e nella struttura di governance di Mediobanca. Secondo le indiscrezioni circolate su testate internazionali come Financial Times e Bloomberg, Alberto Nagel, attuale amministratore delegato di Mediobanca, sarebbe prossimo alle dimissioni, insieme all'intero consiglio di amministrazione.



Tale decisione potrebbe concretizzarsi già durante la riunione del board fissata per il 18 settembre, oppure essere posticipata a un'assemblea successiva, prevista per ottobre, dove verranno nominati i nuovi consiglieri. Questo rifletterà in modo diretto il mutato assetto proprietario.





La trasformazione della governance segna un momento cruciale, un'integrazione profonda tra la Rocca Salimbeni e Mediobanca. Intanto, Acea ha prontamente smentito, attraverso una nota ufficiale, le voci che vedevano il suo AD, Fabrizio Palermo, coinvolto in un possibile futuro riassetto per la guida di Mediobanca, chiarendo la sua estraneità a queste dinamiche.





L'esito positivo dell'offerta ha coinciso con la fine di un'epoca: gli azionisti di Mediobanca hanno deciso di sciogliere l'accordo di consultazione. Questo accordo rappresentava una sorta di successore dello storico patto di sindacato, dismesso nel 2018. L'intesa, che aggregava circa il 5,97% del capitale sociale, corrispondente a 48,5 milioni di azioni, non imponeva vincoli di voto o di blocco, bensì offriva un prezioso spazio di confronto tra i pattisti.



Le recenti cessioni da parte di alcuni aderenti e la scelta strategica di conferire le azioni nell'OPAS hanno accelerato la conclusione di questa esperienza, aprendo definitivamente il capitale di Mediobanca al mercato e al suo nuovo assetto, con la presenza preponderante di MPS.





Il successo di questa operazione ha trovato ampi consensi, anche sul fronte politico. Il vicepremier Matteo Salvini ha definito questa giornata «storica per il mondo finanziario italiano», sottolineando come MPS, un tempo in bilico a causa di gestioni complesse, sia riuscita a riacquistare un ruolo da protagonista. L'amministratore delegato di MPS, Luigi Lovaglio, ha evidenziato come il mercato abbia riconosciuto e premiato «la logica industriale e la creazione di valore» intrinseca all'operazione. Lovaglio ha descritto l'integrazione con Mediobanca come l'origine di «una nuova forza competitiva altamente diversificata e resiliente», destinata a diventare un punto di riferimento primario nel panorama bancario italiano ed europeo.



La sinergia tra i due giganti promette di generare un polo finanziario con una rinnovata capacità di innovazione e penetrazione nel mercato.