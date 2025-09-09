L'innovazione si accelera: ASML investe in Mistral AI per i semiconduttori del futuro



Non si tratta soltanto di ottimizzare ciò che esiste, ma di spingersi oltre, integrando l'AI nelle attività di ricerca, sviluppo e nella gestione operativa quotidiana. L'obiettivo primario di questa mossa è evidente: offrire ai clienti di ASML un time-to-market più rapido e sistemi di litografia olistica con performance elevate, ridefinendo gli standard del settore.

Il cuore finanziario di questa intesa batte con forza. ASML si posiziona come investitore principale nel round di finanziamento di Serie C di Mistral AI, con un contributo pari a 1,3 miliardi di euro. Questa iniezione di capitale si traduce in una partecipazione significativa, circa l'11% di Mistral AI su base completamente diluita, segnando un impegno a lungo termine e di profonda fiducia nel potenziale della startup francese.

Il round di finanziamento di Serie C ha visto Mistral AI raccogliere complessivamente 1,7 miliardi di euro, portando la sua valutazione post-money a un impressionante valore di 11,7 miliardi di euro.



Un successo straordinario che ha coinvolto anche altri importanti investitori già presenti, tra cui spiccano nomi del calibro di DST Global, Andreessen Horowitz, Bpifrance, General Catalyst, Index Ventures, Lightspeed e NVIDIA. Questa partecipazione corale sottolinea la crescente fiducia del mercato nell'avanguardia tecnologica proposta da Mistral AI.

Christophe Fouquet, amministratore delegato di ASML, ha chiarito l'ambizione di questa unione: "La collaborazione tra Mistral AI e ASML mira a generare chiari vantaggi per i clienti ASML attraverso prodotti e soluzioni innovative abilitate dall'intelligenza artificiale e offrirà il potenziale per una ricerca congiunta volta a cogliere opportunità future." Ha poi aggiunto: "Riteniamo che questa partnership strategica con Mistral AI, che va oltre il tradizionale rapporto fornitore-cliente, sia il modo migliore per cogliere questa significativa opportunità. Crediamo inoltre che questa collaborazione apporti valore aggiunto a Mistral AI.

" Queste parole evidenziano la visione di una sinergia profonda, un modello di cooperazione che supera le dinamiche convenzionali per esplorare nuove frontiere.

Arthur Mensch, amministratore delegato di Mistral AI, ha espresso un entusiasmo analogo, sottolineando la complementarietà tra le due entità. "Siamo orgogliosi di intraprendere questa partnership a lungo termine con ASML, combinando la nostra competenza nell'intelligenza artificiale all'avanguardia con l'impareggiabile leadership industriale di ASML e le sue sofisticate capacità ingegneristiche." E ancora: "Riteniamo che questa partnership rafforzerà la proposta, la posizione e il valore di Mistral AI nel mercato dell'intelligenza artificiale." Un'affermazione che rafforza l'idea di una mossa strategica capace di consolidare la presenza di Mistral AI in un settore altamente competitivo.

Come parte integrante di questo investimento, ASML avrà un seggio all'interno del Comitato Strategico di Mistral AI. Questo offrirà alla società olandese un ruolo consultivo cruciale nelle decisioni strategiche e tecnologiche future della startup.



A ricoprire questa posizione sarà Roger Dassen, il CFO di ASML, che assumerà questa responsabilità in aggiunta ai suoi attuali incarichi, sigillando ulteriormente l'impegno di ASML nel successo di questa innovativa alleanza.

La sinergia tra un gigante dei semiconduttori e una delle startup AI più promettenti d'Europa non è soltanto una notizia finanziaria. Essa rappresenta un significativo passo avanti verso la ridefinizione delle capacità industriali, proiettando un futuro dove la produzione di chip e lo sviluppo di tecnologie di punta saranno intrinsecamente legati alle potenzialità rivoluzionarie dell'intelligenza artificiale. Questo patto strategico promette di essere un catalizzatore per un'era di innovazione senza precedenti nel panorama tecnologico globale.