Crisi politica globale: i mercati reagiscono a macchia di leopardo e l'attesa per la Federal Reserve



In Europa, gli occhi degli investitori sono puntati con attenzione sulla Francia, dove i parlamentari hanno votato la sfiducia al Primo Ministro François Bayrou. Ora spetta al Presidente Emmanuel Macron individuare il suo successore, il quinto in meno di due anni. Sebbene non vi siano regole precise sui tempi o sulla scelta, l'Eliseo ha annunciato la nomina nei prossimi giorni, forse orientandosi verso il centro-sinistra. Eppure, nonostante questa significativa instabilità politica, l'euro ha mantenuto una solida stabilità e i future sui bond francesi hanno mostrato un movimento appena percettibile sui mercati asiatici. Questa calma apparente non è una novità; la volatilità politica, infatti, a volte esercita un impatto minimo sui mercati. Il divario tra i rendimenti dei titoli di stato decennali di Francia e Germania, per esempio, ha sì mostrato un allargamento nell'ultimo anno, ma non ogni sconvolgimento politico si traduce automaticamente in una reazione drastica. Il quadro muta radicalmente quando ci si sposta verso le economie emergenti, dove le dinamiche politiche locali possono innescare reazioni ben più brusche.



In Indonesia, la repentina rimozione dell'influente Ministro delle Finanze Sri Mulyani Indrawati ha innescato una reazione immediata: la rupia indonesiana ha subito un calo superiore all'1% e il rendimento del bond governativo a 10 anni è aumentato in modo significativo. Gli investitori nutrono timori concreti che i piani di spesa populisti sotto il Presidente Prabowo Subianto possano compromettere la credibilità fiscale del Paese, una fiducia guadagnata con fatica nel tempo. Similmente, in Argentina, il peso argentino ha perso fino al 5,6% del suo valore rispetto al dollaro il giorno successivo alla pesante sconfitta elettorale subita dal partito del Presidente Javier Milei. Comunque, al di là di queste turbolenze circoscritte, il sentiment più ampio dei mercati finanziari globali è rimasto sorprendentemente robusto. Questo ottimismo è largamente alimentato dalla forte aspettativa di un taglio dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve negli Stati Uniti, previsto per la prossima settimana.



Gli operatori di mercato hanno già ampiamente prezzato un taglio di 25 punti base. La vera incognita risiede ora nella possibilità che la Fed possa osare una mossa più audace, ovvero un taglio di 50 punti base. Indizi cruciali su questa eventualità potrebbero emergere dai dati in arrivo. Il Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti pubblicherà presto la revisione preliminare delle stime sull'occupazione per il periodo fino a marzo, seguita, entro la settimana, dalle letture sull'inflazione al consumo e alla produzione. Una sorpresa al ribasso in una qualsiasi di queste cifre potrebbe rafforzare la convinzione dei trader circa una maggiore probabilità di un taglio di 50 punti base, una possibilità che, secondo lo strumento CME FedWatch, attualmente si attesta poco sopra l'11%. Questa complessa interazione tra eventi politici e risposte di mercato rivela una dinamica fondamentale: mentre i cambi ai vertici e le elezioni creano indubbiamente ondate di incertezza, specialmente nelle economie emergenti, i veri motori che dettano il ritmo dei mercati finanziari globali spesso risiedono nelle politiche delle banche centrali e nei dati macroeconomici.



