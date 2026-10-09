L'industria italiana frena ad agosto: i dati ISTAT sulla produzione industriale e i settori in crisi



Se guardiamo alla media del trimestre tra giugno e agosto, la flessione del livello produttivo si attesta sull'1,1% rispetto al periodo precedente.

I numeri forniti dall'ISTAT dati produzione raccontano un'Italia che fatica a trovare lo slancio. Quasi tutti i raggruppamenti industriali mostrano segni meno. I beni intermedi sono calati dell'1,8%, seguiti dai beni di consumo che perdono l'1,2% e dai beni strumentali con una diminuzione dello 0,9%. L'unica eccezione è rappresentata dall'energia, che ha messo a segno un balzo del 2,8% su base mensile. Probabilmente abbiamo esagerato con l'aria condizionata per sopravvivere al caldo, regalando almeno un momento di gloria ai bilanci delle utility.

Spostando lo sguardo sul confronto annuale, la situazione appare cristallizzata. La produzione è rimasta invariata rispetto ad agosto 2025, ma questo dato va letto con attenzione. Nel 2026 i giorni lavorativi sono stati 21, uno in più rispetto all'anno precedente. Nondimeno, il divario tra i vari comparti economici è netto e disegna una mappa della crisi molto precisa.













Ecco i cinque settori che hanno registrato le variazioni più rilevanti su base annua:

- Fornitura di energia elettrica, gas, vapore ed aria: +14,5%;

- Altre industrie manifatturiere, riparazione e installazione di macchine: +2,0%;

- Fabbricazione di mezzi di trasporto: +1,0%;

- Industrie tessili, abbigliamento, pelli e accessori: -14,0%;

- Fabbricazione di prodotti chimici: -11,4%.

Il crollo del comparto tessile e della moda è preoccupante. Parliamo di una perdita del 14%, un colpo durissimo per un pilastro del prodotto interno lordo che sembra non riuscire a reagire alle attuali dinamiche di mercato. Anche la chimica soffre pesantemente, mentre il settore dei computer e dell'elettronica segna un calo del 9,9%. Questi dati influenzano pesantemente l'andamento economico industria nazionale, mettendo sotto pressione le catene di fornitura.

L'energia resta l'unico vero motore della crescita tendenziale con un aumento marcato dell'11,5%. Eppure la forza di questo singolo comparto serve solo a compensare le perdite degli altri, lasciando l'indice generale immobile.



I beni strumentali mostrano un timido incremento dello 0,7%, ma è troppo poco per parlare di una vera inversione di tendenza nel settore manifatturiero B2B.

Le imprese si trovano davanti a una strada in salita. La domanda interna ed esterna non sembra spingere a sufficienza e il calo dei beni intermedi indica una minore attività nelle fasi iniziali della produzione. Chi gestisce eCommerce o forniture industriali deve fare i conti con un mercato che preferisce la prudenza. L'industria italiana si muove a due velocità: da una parte le utility energetiche che volano, dall'altra il cuore della produzione tradizionale che arranca vistosamente.

Nonostante il dato annuale rimanga invariato, la flessione mensile dell'1,3% è un monito per i prossimi mesi. Il sistema produttivo attende segnali di ripresa più solidi, ma per ora i macchinari sembrano girare a un regime ridotto. La sfida sarà capire quanto questa frenata influirà sui piani di investimento delle aziende per l'ultima parte dell'anno.

Articolo redatto da Stefano Russo, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.



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Articolo del 09/10/2026



