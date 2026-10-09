Il boom di Revolut e la sfida alle banche tradizionali in Italia





Non si tratta solo di numeri astratti. Il legame tra gli utenti e la piattaforma si sta facendo stretto. Gli stipendi accreditati sono raddoppiati in un anno, segno che la fiducia verso le nuove soluzioni di gestione finanziaria aziendale e privata è in aumento costante. Forse l'amore atavico degli italiani per il contante sotto il materasso sta finalmente lasciando spazio a un'icona colorata sullo smartphone, con buona pace delle vecchie filiali di quartiere.

I dati sulla raccolta confermano questa tendenza:

- la liquidità ferma sui conti ha superato 1,2 miliardi di euro. - la crescita della raccolta è stata di quattro volte rispetto all'anno precedente. - il numero di clienti che accreditano lo stipendio è più che raddoppiato. - la penetrazione del mercato ha superato la soglia del 10%. - l'Italia rappresenta il quarto mercato mondiale per numero di clienti.

L'evoluzione tecnologica passa necessariamente per la capacità di adattarsi alle abitudini locali. Entro il 2026 l'offerta dedicata all'Italia si arricchirà con strumenti specifici come il pagamento delle imposte tramite F24 e l'integrazione del sistema SEDA.











Questi innesti servono a trasformare un'applicazione nata per facilitare i viaggi in un conto corrente principale a tutti gli effetti, capace di gestire le incombenze burocratiche tipiche del nostro paese.

“Raggiungere sei milioni di clienti in così poco tempo conferma la forte domanda di Revolut in Italia. Stiamo anche assistendo a una crescita eccezionale nel modo in cui i clienti utilizzano i nostri servizi, dall'accredito dello stipendio ai risparmi. Ma la nostra ambizione va ben oltre: vogliamo che Revolut diventi la prima banca in Italia e continueremo ad ampliare la nostra offerta locale per raggiungere questo obiettivo” ha spiegato Nicola Vicino, General Manager di Revolut Bank UAB, Succursale Italiana.

Al momento la competizione con gli istituti di credito storici si gioca sulla velocità. La rapidità nel rispondere alle esigenze quotidiane dei professionisti e delle imprese sta premiando il settore FinTech in Italia. Secondo quanto dichiarato da Ignacio Zunzunegui, Head of Growth per il Sud Europa di Revolut: “L'Italia è diventata uno dei principali motori di crescita di Revolut in Europa, sia per i servizi dedicati ai privati che alle aziende.

Il ritmo di crescita a cui stiamo assistendo ci conferma che nel mercato c'è ancora una forte richiesta dei nostri servizi. Continueremo a investire in Italia, ampliando i nostri prodotti, le partnership e le competenze locali per sostenere questa nuova fase di espansione” .

L'investimento sul territorio non riguarda esclusivamente i codici informatici. Passa per la costruzione di una rete di competenze capaci di interpretare un sistema fiscale complesso. Però la strada sembra ormai tracciata. La trasformazione digitale corre veloce e non sembra intenzionata a rallentare, rendendo la gestione del denaro sempre più fluida e meno legata ai vincoli fisici del passato.

Articolo redatto da Roberto Marini, validato dalla redazione e corretto con sistemi di intelligenza artificiale per la sezione SEO/GEO.

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Articolo del 09/10/2026



